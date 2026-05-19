به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی عصر سهشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان، با بیان اینکه ایجاد اشتغال واقعی، زمینه ساز افزایش توان مالی مردم و نشاط اجتماعی در جامعه است، لذا دستگاهها باید با اقدام مؤثر در اشتغالزایی، تحولساز باشند، افزود: تهیه مستندهای معرفی کارآفرینان موفق و ایجاد فرصتهای شغلی، موجی از امیدآفرینی در جامعه ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه تأکید ما بر ایجاد اشتغال در مناطق روستایی به جهت حفظ و ماندگاری جمعیت در این بخش است، افزود: با توجه به اینکه مشاغل خرد و خانگی با سرمایه اندک، اثرگذاری بالایی در افزایش درآمد خانوادهها دارند، بنابراین پرداخت تسهیلات متقاضیان این بخشها باید در اولویت کار بانکها قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت استان در انرژی پاک، اظهار داشت: یکی از راهکارهای عملی برای افزایش درآمد مستمر خانوارها، ایجاد نیروگاههای خورشیدی است.
وی با بیان اینکه بر ایجاد نیروگاههای خورشیدی خانگی در روستاها و توسعه شرکتهای تعاونی تأکید داریم، گفت: سیاست اصلی دولت در استان، حفظ نیروی کار موجود در واحدهای تولیدی است.
هاشمی با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این است که کمترین میزان تعدیل نیرو را در واحدهای تولیدی داشته باشیم، افزود: از مجموع ۳ همت اعتبار راهآهن ۱.۹ همت با اولویت پرداخت معوقات کارگری جذب شده است.
