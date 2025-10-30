به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش ملی «علم در عصر قاجار» به مناسبت صدمین سال رسمیت گاهشماری هجری شمسی در ایران برگزار می‌شود. این رویداد علمی فرصتی برای مرور و بازشناسی دستاوردهای علمی، فرهنگی و فکری دوران قاجار و نقش آن در شکل‌گیری دانش جدید ایران است.

این همایش با محورهای گوناگونی از جمله گاهشماری و تقویم در عصر قاجار، نجوم در این دوران، چهره‌های اثرگذار بر تثبیت گاهشماری شمسی، سیاست‌گذاری و نهادهای علمی عصر قاجار، علوم انسانی و علوم طبیعی، ریاضی و فیزیکِ قدیم و جدید در این دوره برگزار می‌شود.

دبیرخانه همایش اعلام کرده است مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ خواهد بود و نتیجه داوری‌ها در ۱۵ دی‌ماه اعلام می‌شود. زمان برگزاری همایش نیز برای روزهای ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

پژوهشگران، استادان و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند چکیده مقالات خود را از طریق وب‌سایت رسمی همایش به نشانی elmqajar.irip.ac.ir ارسال کنند.

برگزاری این رویداد علمی با مشارکت پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) و دانشگاه امام صادق علیه‌السلام انجام می‌شود.

این همایش گامی تازه در بازخوانی میراث علمی ایران در سده‌های گذشته و پیوند آن با جریان‌های نوسازی علم در دوره قاجار به شمار می‌رود.

* پویا فیض پور