به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم، فراخوان ثبتنام مبلغین تخصصی را در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی آغاز کرد.
این طرح با هدف تربیت مبلغان آگاه و مؤثر در حوزههای حساس اجتماعی همچون حجاب و عفاف، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، فقر و بیکاری طراحی شده است.
از جمله شرایط پذیرش در این دوره میتوان به اشتغال به سطح سه حوزه، قبولی در مصاحبه تخصصی، گذراندن دورههای آموزشی و تلبس به لباس مقدس روحانیت اشاره کرد.
مبلغان پذیرفتهشده از مزایایی چون پرداخت حقالتبلیغ، احتساب سابقه تبلیغی و برخورداری از امتیاز شهریه هدفمند بهرهمند خواهند شد.
ثبتنام تا ۱۵ آبانماه از طریق لینک https://formafzar.com/form/6azry صورت میپذیرد.
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