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۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

اعلام فراخوان ثبت نام مبلغ تخصصی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی

اعلام فراخوان ثبت نام مبلغ تخصصی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی

فراخوان ثبت نام مبلغ تخصصی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی از سوی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم، فراخوان ثبت‌نام مبلغین تخصصی را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی آغاز کرد.

این طرح با هدف تربیت مبلغان آگاه و مؤثر در حوزه‌های حساس اجتماعی همچون حجاب و عفاف، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، فقر و بیکاری طراحی شده است.

از جمله شرایط پذیرش در این دوره می‌توان به اشتغال به سطح سه حوزه، قبولی در مصاحبه تخصصی، گذراندن دوره‌های آموزشی و تلبس به لباس مقدس روحانیت اشاره کرد.

مبلغان پذیرفته‌شده از مزایایی چون پرداخت حق‌التبلیغ، احتساب سابقه تبلیغی و برخورداری از امتیاز شهریه هدفمند بهره‌مند خواهند شد.

ثبت‌نام تا ۱۵ آبان‌ماه از طریق لینک https://formafzar.com/form/6azry صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 6639309
فاطمه علی آبادی

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