به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد رحیمی رئیس اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروه‌های تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، تبلیغ به صورت تخصصی در هر موضوع، مخاطب و محیط خاص را یک امر مهم و ضروری برشمرد و اظهار داشت: تجربه ثابت کرده است که اگر متخصصان هر زمینه‌ای در موضوع مد نظر ورود کنند، می‌توانند به نتایج بهتری دست یابند. در زمینه تبلیغ دین، چنانچه مبلّغی توانمندی علمی تخصصی را در کنار مهارت‌های تبلیغی داشته باشد، به مراتب در فعالیت خود موفق‌تر خواهد بود.

حجت الاسلام رحیمیتصریح کرد: این معاونت در شهریور ماه ۱۳۹۸ با هدف ارتقا جایگاه امر مقدس تبلیغ و هماهنگی، راهبری، نظارت و مدیریت فعالیت‌های تبلیغ تخصصی اداره کل تبلیغ تخصصی را تأسیس و توسط اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروه‌های تبلیغ تخصصی شروع به جذب مبلّغ تخصصی و تشکیل گروه‌های تخصصی نموده است.

وی افزود: توانمندی علمی مبلّغ که با مدارک تحصیلات تخصصی و یا دوره و کارگاه و یا تدریس و پژوهش احراز می‌گردد، در کنار توانمندی مهارتی مرتبط با تبلیغ، از شرایط اختصاصی تشکیل پرونده تبلیغ تخصصی است و البته، سوابق فعالیت در حوزه تخصصی نیز در ساماندهی مبلغان نقش خواهد داشت.

حجت الاسلام رحیمی اظهار کرد: موضوعاتی مانند اندیشه سیاسی اسلام (انقلاب اسلامی، ولایت‌فقیه)، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و …)، مقابله با ادیان و فرق انحرافی، سواد مصرف کالای فرهنگی و یا تبلیغ در محیط‌های خاص مانند: مدارس، مراکز درمانی و توان‌بخشی و یا تبلیغ برای مخاطب خاص مانند کودک و نوجوان، نابینایان، ناشنوایان و…، از اولویت‌های ثبت نام و تشکیل پرونده مبلّغ تخصصی است.

وی در خصوص نحوه تشکیل گروه‌های تبلیغ تخصصی گفت: گروه تبلیغ تخصصی متشکل از حداقل ۵ نفر مبلّغ تخصصی است که دارای پرونده تبلیغ تخصصی در یکی از حوزه‌های تخصصی (اعم از موضوع، محیط یا مخاطب خاص) بوده و با هدف فعالیت جمعی برای تأثیرگذاری دینی و تربیتی متناسب با موضوع مخاطب و محیط تبلیغی، فرایند تشکیل گروه را طی نموده باشند.

رئیس اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروه‌های تبلیغ تخصصی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی به چگونگی ثبت نام و تشکیل پرونده اشاره و تصریح کرد: جهت تسهیل در ثبت نام و تشکیل پرونده تبلیغ تخصصی سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که مبلغان توانمند، تمامی اطلاعات و مدارک علمی، مهارتی و سوابق خود را در آن درج می‌نمایند تا پس از بررسی مدارک و اطلاعات درج شده بر اساس تخصص‌های درخواستی پذیرش گردند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات تشکیل پرونده می‌توانند به صفحه فراخوان ثبت نام به نشانی http://roshd.balagh.ir/node/۴۴۰ مراجعه و یا جهت پیگیری روند ثبت نام خود از کد دستوری #۱۴۱۴۰۰*۶۶۵۵* استفاده کنند.