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۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۹

صعود فولاد هرمزگان به دور چهارم جام حذفی با غلبه بر اسپاد تهران

صعود فولاد هرمزگان به دور چهارم جام حذفی با غلبه بر اسپاد تهران

بندرعباس - تیم فوتبال فولاد هرمزگان با برتری دو بر یک مقابل اسپاد تهران مسیر خود را در جام حذفی فوتبال کشور ادامه داد و به مرحله چهارم این رقابت‌ها راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب دور سوم جام حذفی فوتبال کشور، تیم‌های فولاد هرمزگان و اسپاد تهران در ورزشگاه شباهنگ شهریار به مصاف هم رفتند.

این دیدار پس از ۹۰ دقیقه رقابت نزدیک با تساوی دنبال شد اما فولاد در وقت‌های اضافه توانست نتیجه را به سود خود رقم بزند.

فواد نجاحی در وقت قانونی و مهرداد آوخ در وقت اضافه دوم برای شاگردان رضا مرتضی‌زاده گلزنی کردند تا فولاد هرمزگان با نمایشی منسجم و روحیه‌ای بالا به جمع تیم‌های دور چهارم صعود کند.

گفتنی است، فولاد هرمزگان در ادامه رقابت‌های لیگ دسته دوم کشور روز شانزدهم آبان‌ماه میهمان تیم شاهین تهران خواهد بود.

کد مطلب 6639904

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