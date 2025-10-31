مروری بر ارتباط فرهنگی ایرج افشار با شهرستان بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی برجیان در نهصد و یکمین شب از شب‌های بخارا به مناسبت یکصدمین سالروز تولد زنده‌یاد استاد ایرج افشار که شامگاه گذشته با حضور جمعی از ادیبان، نویسندگان، شاعران و پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایران زمین در فرهنگسرای بروجن برگزار شد، با ابراز خرسندی از برپایی این برنامه فاخر در بروجن، شهر فرهنگ‌دوستان و ادیب‌پروران، اظهار کرد: برای مردم این دیار جای بسی افتخار است که به همت مسئول بخارا، میزبان این همایش بوده و با مسائل فرهنگی و تمدنی ایران بزرگ آشنا می‌شوند.

ادب‌پژوه و فعال فرهنگی شهرستان بروجن با ذکر اینکه مرحوم ایرج افشار ارتباطاتاتی با ادب‌دوستان و فرهنگ‌دوستان این شهرستان داشته است، ادامه داد: با نگاهی به کتاب‌های این استاد متوجه می‌شویم که وی ۲ بار شهرستان مسافرت کرد و به مناطق مختلف شهرستان از جمله بلداجی، چغاخور و بروجن سر زد.

برجیان با تأکید بر اینکه بروجن به عنوان شهر فرهنگی در کشور شناخته شده است، بیان کرد: اهالی این خطه از طریق مطالعه ارتباطات زیادی با ایرج افشار داشتند و در کتاب «ناموران فرهنگی» این استاد فقید به معرفی برخی چهره‌های بروجنی می‌پردازد.

ارتباطات اساتید بروجنی با ایرج افشار

وی تصریح کرد: در این کتاب به مفاخری همچون محمد برجیان که از ادیبان و صاحب مجلات و کتاب‌هایی چون از «اسارت تا پادشاهی نادرشاه افشار» است. برجیان مکاتباتی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی، ایلات و عشایر منطقه و … با مرحوم افشار داشته است.

برجیان ادامه داد: چهره دیگری که ارتباطات گسترده‌ای با ایرج افشار داشت، حبیب برجیان است که دکترای زبان و ایرانشناسی را گذارند و جزو اعضای هیئت تحریریه دانشنامه ایرانیکا است و کتاب‌های متعددی به فارسی و انگلیسی در خصوص تحول زبان نگاشته است.

وی گفت: قطعاً پژوهشگران دیگری در بروجن ارتباط فرهنگی و ادبی با مرحوم ایرج افشار داشتند که انتظار می‌رود مردم آگاه و ادب‌دوست این خطه ما را در شناسایی این افراد یاری کنند.