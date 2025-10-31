به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هزاران نفر از شهرک‌نشینان افراطی موسوم به «حریدی‌ها» روز پنج‌شنبه در اعتراض به انجام خدمت نظامی در ارتش، در شهرهای تل‌آویو و قدس اشغالی تظاهرات کردند.

بر اساس گزارش رسانه های عبری، در این تظاهرات که شمار شرکت کنندگان آن در قدس اشغالی ۲۰۰ هزار نفر برآورد شد، حریدی ها با پلیس رژیم صهیونیستی درگیر شدند که طی آن یک نفر که خود را از ساختمان چند طبقه به پایین پرت کرد، کشته شد.

در جریان این درگیری‌ها، یک افسر پلیس رژیم صهیونیستی پس از پرتاب سنگ از سوی معترضان حریدی، زخمی و به بیمارستان منتقل شد. پلیس و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از یگان اسب سوار استفاده کردند.

رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین تصاویری پخش کردند که نشان می دهد شماری از معترضان حریدی پرچم این رژیم را به آتش می کشند.



این تظاهرات در بحبوحه تلاش‌های کابینه رژیم صهیونیستی برای یافتن راه‌حلی قانونی و سیاسی با هدف پایان دادن به رویه چندین دهه‌ای اعطای معافیت از خدمت سربازی به حریدی ها برگزار می‌شود و این مسئله به بحران برای این رژیم تبدیل شده است.