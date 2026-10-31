  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

سامانه «شهر جهادگران» راه‌اندازی می‌شود

سامانه «شهر جهادگران» راه‌اندازی می‌شود

سامانه «شهر جهادگران» با هدف شناسایی و معرفی اعضای پیشین جهاددانشگاهی در سراسر کشور که بخشی از مسیر حرفه‌ای و زندگی خود را در این نهاد سپری کرده‌اند، راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، سامانه «شهر جهادگران» با هدف شناسایی و معرفی اعضای پیشین جهاددانشگاهی در سراسر کشور که بخشی از مسیر حرفه‌ای و زندگی خود را در این نهاد سپری کرده‌اند و امروز در عرصه‌های علمی، فرهنگی، مدیریتی، صنعتی، رسانه‌ای و اجتماعی فعالیت می‌کنند، راه‌اندازی می‌شود. بازآفرینی ارتباط با این افراد و ایجاد بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها، انتقال تجربه و توسعه همکاری میان جهادگران دیروز و امروز در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، از اهداف این سامانه است.

این نهاد از زمان تشکیل در سال ۱۳۵۹ تاکنون، به‌عنوان مولود مبارک انقلاب فرهنگی و پلی میان دانشگاه و بخش‌های صنعتی، فرهنگی و خدماتی کشور، خاستگاه جمع بزرگی از نیروهای متعهد، متخصص، اندیشه‌ورز و تلاشگر بوده است؛ سرمایه‌های انسانی ارزشمندی که هر یک در مقطعی از مسیر حرفه‌ای و علمی خود در این نهاد فعالیت کرده‌اند و پس از آن در مجموعه‌ها و عرصه‌های دیگر کشور به فعالیت و خدمت ادامه داده‌اند.

پژوهشگران پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و فناورانه جهاددانشگاهی، مدرسان و مدیران مراکز آموزشی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، دست‌اندرکاران فعالیت‌های فرهنگی، اعضای هیات‌های امنا و شوراهای علمی، اعضای کمیته‌های جذب و همکاران حوزه‌های اجرایی و پشتیبانی در واحدهای وابسته به این نهاد، بخشی از این سرمایه انسانی گسترده را تشکیل می‌دهند؛ افرادی که امروز در دستگاه‌های اجرایی، نهادها، مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، صنایع، رسانه‌ها و نهادهای مردمی و دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند.

سامانه «شهر جهادگران» بستری برای شناسایی، معرفی و ارتباط دوباره با این افراد است و می‌کوشد با گردآوری اطلاعات، روایت‌ها، تجربه‌ها و دستاوردهای آنان، پیوندشان را با خانواده بزرگ جهاددانشگاهی حفظ و تقویت کند. این سامانه در کنار ایجاد بستری برای ارتباط و تعامل، زمینه شناسایی و پیوند ظرفیت‌های علمی، تخصصی و مدیریتی جهادگران پیشین را نیز فراهم می‌کند تا این توانمندی‌ها بتوانند در کنار یکدیگر و در تعامل با جهاددانشگاهی، در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای امروز کشور به کار گرفته شوند.

فراهم‌سازی زمینه انتقال تجربه، هم‌افزایی ظرفیت‌ها، گسترش فرهنگ جهادی و شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های جدید میان جهادگران دیروز و امروز، از اهداف این سامانه به شمار می‌رود؛ رویکردی که در امتداد باور «ما می‌توانیم» و با اتکا به سرمایه انسانی شکل‌گرفته در جهاددانشگاهی، بر تداوم نقش‌آفرینی این نهاد در مسیر خدمت به کشور تأکید دارد.

جزئیات نحوه ثبت اطلاعات و فراخوان سراسری برای مشارکت در سامانه «شهر جهادگران»، هم‌زمان با راه‌اندازی رسمی آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6995169
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها