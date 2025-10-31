وزیر جنگ آمریکا خطاب به چین: آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در دیدار با دونگ جون وزیر دفاع چین، ضمن مطرح کردن نگرانی‌های ایالات متحده درباره فعالیت‌های چین در دریای جنوبی چین، بر اهمیت حفظ توازن قدرت در منطقه تاکید کرد.

هگست گفت: ایالات متحده به‌طور قاطع از منافع خود دفاع خواهد کرد.

وزیر جنگ آمریکا دیدار با همتای چینی خود را خوب و سازنده توصیف کرد.

وی در دیدار با دونگ جون وزیر دفاع چین با اشاره به تنش های فزاینده میان واشنگتن و پکن در منطقه آسیا و اقیانوس آرام گفت: آمریکا از منافع خود با تمام قدرت دفاع خواهد کرد.

وی در شبکه ایکس نوشت: مراتب نگرانی واشنگتن در قبال فعالیت های پکن در دریای چین جنوبی را به وزیر دفاع چین اعلام شد. توازن قوا در منطقه اقیانوس هند و آرام مهم است.