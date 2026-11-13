حجت‌الله علی عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز تا اواسط هفته آتی در سطح استان آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: طی این مدت در بیشتر مناطق غبار صبحگاهی و در مناطق مرکزی افزایش پتانسیل آلایندهای جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه در هفته آینده روند افزایش نسبی دما را انتظار داریم، اضافه کرد: دما امروز و امشب ۲ تا سه درجه افزایش دارد.

به گفته علی عسکریان، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۰ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به سه درجه سلسیوس باالای صفر می رسد.