کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون ۸۴ و در شرایط قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.