تصادف مرگبار نیسان در اتوبان تهران_کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱:۴۱ بامداد امروز (جمعه) حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب آزادراه تهران–کرج، بعد از بزرگراه آزادگان، به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد دو دستگاه خودرو شامل یک دستگاه نیسان و یک دستگاه پژو پرشیا با یکدیگر برخورد کرده‌اند. نکته قابل توجه این بود که در قسمت عقب خودرو نیسان، ۱۳ نفر و در قسمت جلو نیز راننده حضور داشت؛ در مجموع ۱۴ نفر داخل این خودرو بودند که همگی مرد بودند.

ملکی ادامه داد: شدت برخورد به حدی بود که هنگام رسیدن آتش‌نشانان، تمامی سرنشینان نیسان یا به بیرون پرتاب شده بودند یا خودشان از خودرو خارج شده بودند. متأسفانه تمامی افراد دچار مصدومیت شده بودند که پس از حضور نیروهای اورژانس مشخص شد سه نفر از این سرنشینان بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده‌اند و ۱۱ نفر دیگر نیز مصدوم و برای درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران، هر دو خودرو به محل امن منتقل شدند و صحنه حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف، تحویل عوامل پلیس راهور شد.

وی با ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی خاطرنشان کرد: متأسفانه در گذشته نیز شاهد موارد مشابهی بوده‌ایم که در خودروهای باری، تعدادی از افراد برای جابجایی سوار قسمت بار خودرو می‌شدند. در مواردی این‌گونه سهل‌انگاری‌ها منجر به بروز حوادث تلخ، از جمله تصادف، واژگونی و حتی آتش‌سوزی شده است که در نتیجه آن تعدادی از هم‌وطنان مصدوم یا جان خود را از دست داده‌اند. به هیچ عنوان نباید از خودروهای باری برای جابجایی افراد استفاده شود، چرا که این کار بسیار خطرناک و غیرایمن است.

