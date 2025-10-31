هلاکت ۱۲۷ نظامی تیپ «گولانی» در جنگ غزه؛ برکناری دادستان نظامی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت در اعتراف جدید به حجم بالای خسارات وارده به نظامیان رژیم صهیونیستی در طول جنگ علیه نوار غزه، گزارش داد که فرمانده تیپ گولانی در ارتش اشغالگر کشته شدن ۱۲۷ نظامی این تیپ را از آغاز این جنگ تأیید کرده است.

این خبر در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک پلیس سابق این رژیم پس از خودسوزی در نزدیکی خانه مسئول توانبخشی نظامیان اشغالگر، به شدت مجروح شده است.

در تحولی دیگر، کانال ۱۴ اسرائیل گزارش داد که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر، حکم برکناری دادستان کل ارتش را به ظن دست داشتن در افشای ویدئویی که نشان می‌دهد نظامیان اشغالگر به یک زندانی فلسطینی حمله می‌کنند، صادر کرد.

«اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن دفاع از این برکناری، گفت که دادستان کل ارتش اسرائیل به دلیل دست داشتن در افشای ویدئو از زندان «سدی تیمان» به سمت خود باز نخواهد گشت.

کاتز افزود: تمام کسانی که در پرونده زندان سدی تیمان به بدنام کردن نظامیان اسرائیلی کمک کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رسانه های عبری گزارش دادند: دادستان نظامی اسرائیل استعفای خود را به رئیس ستاد ارتش تقدیم کرد و گفت: مسئولیت انتشار مطالب رسانه‌ای برای مقابله با تبلیغات دروغین مقامات ارتش را بر عهده می‌گیرم.

این اظهارات و موضع‌گیری ها در حالی است که یک نظامی رژیم صهیونیستی که در زندان سدی تیمان انجام مأموریت کرده است، اخیرا به روزنامه عبری هاآرتص گفت که این زندان که در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر بئرالسبع واقع شده، «یک اردوگاه شکنجه سادیستی» است.

این نظامی صهیونیست افزود: برخی از فلسطینی‌ها زنده وارد این زندان شدند اما در کیسه‌ها از آن خارج شدند. مرگ اسرای فلسطینی در این زندان جای تعجب ندارد، بلکه آنچه تعجب‌آور است زنده‌ماندن آن‌هاست.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی در مرداد سال گذشته برای اولین بار ویدئویی لو رفته از این زندان را منتشر کرد که تجاوز جنسی به اسرای فلسطینی را نشان می‌داد، این ویدئو جنجال زیادی در سراسر جهان به‌پا کرد.