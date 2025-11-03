اوضاع به هم ریخته اپراتورهای یگان پهپادی اسرائیل؛ واقعیت ترسناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع صهیونیستی از تداوم روند خودکشی میان نظامیان این رژیم خبر دادند.

رسانه صهیونیستی هاآرتص نوشت: یک افسر ارشد نیروی هوایی اسرائیل که در یگان پهپادها خدمت می‌کرد، چند هفته پیش پس از بازگشت از خدمت احتیاطی در جنگ غزه، دست به خودکشی زد.

این افسر که نامش به‌دلیل محدودیت‌های سانسور نظامی فاش نشده، به گفته همکارانش دچار اختلالات تدریجی روانی شده بود و نمی‌توانست با صحنه‌های کشتار و ویرانی که در جریان عملیات پهپادی در غزه شاهد آن بوده است، کنار بیاید.

به گفته منابع نظامی رژیم صهیونیستی، این افسر از قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین اپراتورهای پهپاد در ارتش اسرائیل بود و در ماه‌های اخیر تحت درمان روان‌پزشکی قرار داشت اما با این حال، به‌دلیل اهمیت نقش او در جنگ چندجبهه‌ای، از سمتش کنار گذاشته نشد.

همکارانش می‌گویند او در هفته‌های پایانی زندگی‌اش بارها مخالفت خود را با ادامه جنگ در غزه ابراز کرده و گفته بود: آنچه در حال وقوع است، اثراتی پاک‌نشدنی بر جای می‌گذارد.

وی گفته بود که ارواح بی‌گناهان و کودکان کشته‌شده در غزه، مرا رها نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش، بسیاری از نیروهای یگان پهپادی ارتش رژیم اسرائیل با بحران‌های اخلاقی و روانی مواجه‌اند.

یکی از آن‌ها گفته است: مردم فکر می‌کنند کار ما مثل بازی ویدیویی است، اما واقعیت ترسناک است، گرچه ما از میدان جنگ دوریم، اما از نظر روانی نزدیک‌ترین افراد به مرگ هستیم. ما تصاویر را با وضوح می بینیم و صدای انفجارها را می شنویم و می دانیم که چه کسی کشته و چه کسی زخمی شده است. گاهی اوقات به ما دستور داده می‌شود که به اهدافی شلیک کنیم که بعداً متوجه می‌شویم تهدید واقعی نبوده‌اند. برخی از ما می‌دانیم که به اشتباه کودکان را کشته‌ایم و این چیزی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

یکی از اپراتورهای یگان پهپادی ارتش اسرائیل نیز از تجربه‌ای تلخ سخن گفته که زندگی‌اش را دگرگون کرده است. او گفته است که دستور شلیک به دو نفر در نزدیکی جاده نتساریم را دریافت کردم. بعدها مشخص شد که آن‌ها دو کودک بودند که شاید دنبال غذا می‌گشتند. ابتدا بی‌تفاوت بودم، اما بعد از مدتی، هر بار که چشم‌هایم را می‌بندم، چهره‌شان را می‌بینم. احساس شرم می‌کنم و دیگر خودم را همان آدم سابق نمی‌دانم.

یکی از افسران پزشکی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرده است که این خودکشی، شکست ساختار نظامی در درک و مدیریت خطرات روانی را نشان می‌دهد.

وی تاکید کرده است که فشار روانی شدید، مواجهه روزانه با مرگ و نبود حمایت پس از پایان خدمت نظامی، ترکیبی مرگبار از انزوا و احساس گناه در میان نظامیان اسرائیلی ایجاد می‌کند.

افسرانی که در همان واحد خدمت می‌کردند اذعان دارند که بسیاری از آنها امروز احساس می‌کنند که با خاطرات و کابوس‌ها تنها گذاشته شده‌اند و برخی از آنها پس از پایان جنگ با افکار خودکشی دست و پنجه نرم می‌کنند.

یکی از آنها گفت: ما فکر می کردیم وقتی از اتاق عملیات بیرون بیاییم، خطر تمام می شود، اما حقیقت این است که نبرد پس از بازگشت به خانه آغاز می شود، زمانی که تصاویر در ذهن باقی می مانند و از بین نمی روند.