باقری بنابی: روز دانش آموز نماد پیروزی ملت ایران در مقابل استبداد است

آموز نماد مقاومت و پیروزی ملت ایران در مقابل استبداد و استعمار است، اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان حماسه بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی که در حافظه ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است. به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد، با اشاره به اینکه روز دانشنماد مقاومت و پیروزی ملت ایران در مقابل استبداد و استعمار است، اظهار کرد: یوم الله ۱۳ آبان حماسه بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبارستیزی که در حافظه ملت انقلابی و بصیر ایران، روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است.

وی با اشاره به اینکه ۱۳ آبان برگ زرینی از تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است، گفت: ۱۳ آبان نماد همدلی، همبستگی و نماد مبارزه با استکبار و ظلم و زیاده‌خواهی‌های جهان کفر است و روز دانش‌آموز یادآور ایستادگی نسل جوان ایران در برابر استبداد و استعمار و تجلی عزم ملتی است که آزادی و عزت را با فداکاری دانش‌آموزانش معنا کرد.

امام جمعه شهرستان پارس آباد بیان کرد: با وجود پیوستن ایران اسلامی به کنوانسیون (CFT) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هنوز نام ایران را از فهرست سیاه خود خارج نکرده است؛ موضوعی که بار دیگر بی‌اعتمادی به وعده‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و دولت‌های غربی را یادآور می‌شود.

حجت‌الاسلام باقری بنابی با اشاره به سالروز اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، تأکید کرد: هزینه مقاومت بسیار کمتر از تسلیم و سازش است. از تلفات ایران در جنگ اول جهانی، که چندین برابر جنگ تحمیلی بود، درس بگیرید.