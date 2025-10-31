اکبری فضلی: امسال ۱۰ هزار مسکن روستایی در خوزستان نوسازی می شوند

محمود اکبری فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز به همراه مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس که بسیار پیگیر مسائل و مشکلات روستایی حوزه انتخابی، است از روستاهای متعدد شهرستان باوی از جمله عیاشیه، کوت سید صالح، ثدین و.. که از نعمت بهسازی بهره مند شده اند بازدید داشتیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: با پیگیری مجتبی یوسفی منابعی در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شد که به زودی اجرای طرح‌های هادی در این روستاها را شاهد خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در شهرستان باوی ۱۰ روستا با پیش بینی اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه از ۱۶ سال گذشته تاکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در استان احداث شده است، تصریح کرد: حدود ۳۰ هزار واحد فرسوده و نیازمند نوسازی در استان وجود دارد که با پیگیری نماینده‌های مردم در مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی، اعتباری در اختیار خوزستان قرار داده شد لذا امسال ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی و اجرایی خواهند شد.

اکبری فضلی ادامه داد: عملیات اجرایی ۴ هزار واحد آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال پنج هزار واحد به بهره برداری برسند.