هیچ روستای ۲۰ خانوار در خوزستان بدون کار عمرانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی صبح امروز سه شنبه در همایش تخصصی رده بندی عملکردی پیشرفته قیر اظهار کرد: حساب ۱۰۰ حضرت امام ۲۱ فروردین سال ۵۸ توسط امام در بانک ملی فعال شد؛ این حساب تاکنون فعال بوده و خیرین پول‌های خود را برای انجام اقدامات ویژه مددجویان به این حساب واریز می‌کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، خدمت به جامعه روستایی را یکی از افتخارات این مجموعه برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۷۰۰ قطعه در حوزه مسکن با راه و شهرسازی تفاهم کرده و زمین تحویل گرفته ایم که عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ هزار واحد روستایی از محل تسهیلات بانکی بانک مرکزی ساخته می‌شود، اظهار کرد: قریب به ۱۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در سطح خوزستان در حال ساخت است؛ پس از ۲ سال و چندماه واحدهایی از شهرک اکباتان اهواز دهه فجر به مردم اهواز تحویل خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، افزود: این نهاد دو کارخانه آسفالت، دو اکیپ پخش، حدود ۱۰۰ واحد ماشین آلات و یک واحد تخصصی در حوزه عمران در سطح استان دارد.

اکبری فضلی با اشاره به اجرای آزاد راه اهواز به بندر امام، عنوان کرد: همچنین حدود ۲۸ کیلومتر جاده کمربندی سه راهی امیدیه به اهواز، فرهنگسرای بی بی مریم در قلعه تل، باغملک، ساخت غسالخانه در باغملک و مصلی در ویس و آبادان در حال انجام هستند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه روستایی، تصربح کرد: در خوزستان قریب به پنج هزار و ۷۰ واحد روستایی وجود دارد و دو هزار و ۲۲۸ روستا بالای ۲۰ خانوار هستند که خدمات عمرانی در همه روستاها انجام شده است.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، در سطح کشور ۴۴ هزار روستا وجود دارد که به تعبیری می‌توان گفت، ایران دارای ۴۴ هزار دژ مستحکم است.

وی ادامه داد: قریب به ۳ هزار کیلومتر کار در معابر روستایی انجام شده و امروز به نقطه‌ای رسیده ایم که هیچ روستای بالای ۲۰ خانوار در خوزستان وجود ندارد که عملیات عمرانی انجام نشده باشد.

اکبری فضلی بیان کرد: در دو سال و نیم گذشته حدود ۱۰ میلیون متر مربع اجرای آسفالت داشته ایم که معادل ۱۵ سال گذشته است.

به گفته وی، اربعین سال گذشته سه کیلومتر جاده پشت مواکب توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان احداث شده است.