به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی ظهر امروز شنبه ضمن تبریک سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضرت امام (ره) ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ حساب ۱۰۰ را در با هدف تامین مسکن محرومان در بانک های ملی سراسر کشور افتتاح کردند که همچنان پایدار و فعال بوده و در سطح کشور خدماتی به مردم مناطق محروم ارائه می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته در آورده و واریزی خیرین، رتبه برتر حساب ۱۰۰ در سطح کشور را کسب کرده ایم، گفت: نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان واریزی در سال ۱۴۰۴ به حساب ۱۰۰ داشته ایم که ۵۰ درصد از خیران و مابقی از حساب جبران شده، برای مسکن محرومان هزینه شده است.

وی عنوان کرد: اساسنامه ای سال ۱۳۶۶ توسط مجلس مصوب شد تا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی علاوه بر تامین مسکن محرومان به خصوص دهک های یک تا چهار، وظایف دیگری نیز برعهده داشته باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، عمران و آبادانی روستاها، ساخت مسکن در روستاها و نهضت ملی مسکن را از جمله وظایف بنیاد برشمرد و افزود: در استان قریب به چهار هزار روستای فعال وجود دارد که دو هزار و ۲۲۸ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، همه روستاها دارای طرح هادی مصوب هستند.

اکبری با بیان اینکه طرح هادی توسعه روستاها، سرانه ها و .. را در بر دارد که طی افق ۱۰ ساله ابلاغ می شود، تصریح کرد: بیش از دو هزار روستا در خوزستان اجرای طرح هادی شامل جوی و جدول، زیرسازی، پارک، میدان، فضای سبز و .. داشته اند و مهاجرت معکوس از شهر به روستا رقم زده شده است.

وی به ساخت مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: در خوزستان ۲۲۷ هزار واحد در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت وجود دارد که بنیاد مسکن از سال ۸۴ در طرح ویژه مسکن روستایی وارد کار شده است و تاکنون ۱۰۰ هزار واحد نوسازی شده اند. همچنین نزدیک به ۳۷ هزار واحد نیاز به نوسازی دارند که برنامه ریزی شده سالانه ۱۰ هزار واحد در قالب طرح ویژه با پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله انجام دهیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در خصوص صدور اسناد اماکن روستایی، اظهار کرد: در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تاکنون ۱۷۰ هزار جلد سند به مردم استان تقدیم شده است که سالانه با مشارکت ثبت اسناد و املاک استان، کار صورت می گیرد.

اکبری فضلی به اقدامات حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و افزود: حدود ۹ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن در شهرهای اهواز، دزفول، شوش، اندیمشک، بهبهان و ... کارگاه فعال داریم که بخشی از این واحدها به متقاضیان تحویل داده شده و بخشی نیز تکمیل شده اند. همچنین برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال یک هزار واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شود.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه مسکن شهری قریب به ۵۰۰ واحد در سطح شهرها و روستاها در حال احداث داریم که در سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، در حوزه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی نیز پروژه های خاص و بزرگی از جمله آزادراه ماهشهر به طول ۲۸ کیلومتر جاده کمربندی، بهسازی معابر، فضای ورزشی، تعریض جاده در آبادان و خرمشهر در حال انجام هستند.

اکبری فضلی با بیان اینکه احداث دو پروژه خاص در دست اقدام است، گفت: بخش اول فرهنگسرای بی بی مریم بختیاری در قلعه تل باغملک آغاز شده و بخش دوم نیز بزودی انجام خواهد شد. همچنین با مشارکت حوزه های علمیه ساخت ۲۲۸ واحد مسکن طلاب در شهر اهواز در دستور کار می باشد.

وی به بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ اشاره و اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر که از ۹ اسفند آغاز شده تیم های ارزیاب بنیاد وارد کار شده اند و تاکنون قریب به ۳ هزار و ۵۰۰ واحد آسیب دیده در سطح استان به جز شهر اهواز داشته ایم که ۵۰۰ واحد آن تجاری و عمده آسیب دیدگی در شهرستان اندیمشک بوده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان افزود: بخش دیگری از کار تعمیرات و بازگرداندند اماکن تخریبی و آسیب دیده به چرخه بهره برداری است که تا امروز قریب به یک هزار و ۳۰۰ واحد با همکاری شهرداری های استان به چرخه بهره برداری بازگردانده ایم.