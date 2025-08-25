  1. استانها
افتتاح ۲۰۰۰ واحد مسکن روستایی خوزستان به مناسبت هفته دولت

اهواز - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان از افتتاح دو هزار واحد مسکن روستایی به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: ۷۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز اهدا می شود.

محمود اکبری فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته دولت در خصوص پروژه‌های شاخص این هفته، اظهار کرد: در حوزه مسکن حدود ۷۰۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن واگذار خواهند شد. همچنین دو هزار واحد مسکن روستایی نیز افتتاح می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: حدود ۳۰ هزار مترمربع خیابان سازی و آسفالت در کوی دانشگاه شهر سوسنگرد به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته وی، ۳۵۰ پروژه روستایی و معابر با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب اجرای طرح هادی افتتاح می‌شود.

اکبری فضلی ادامه داد: همچنین تهیه و بازنگری حدود ۵۰ طرح هادی به شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران ارائه خدمات به روستاییان را آغاز کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان بیان کرد: از محل حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز و تکمیل مسکن، به مددجویان پرداخت خواهد شد.

