راعی: مشارکت در انتخابات بازدارندگی اجتماعی و تقویت امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته کاشان با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری سریع و اقدام مناسب در مواجهه با بحران اظهار کرد: توصیه‌های عملیاتی برای شهروندان در هفته پدافند غیرعامل باید تبیین شود.

وی با تشریح سه سطح هشدار (زرد، قرمز و سفید) ابراز کرد: فرصت برای انتقال به مکان‌های امن بسیار محدود است و شهروندان باید با حفظ کامل آرامش، از هرگونه اقدام ناشی از ترس که منجر به اشتباه شود، اجتناب نمایند.

فرماندار ویژه کاشان در ادامه، بر مدیریت هوشمندانه زندگی در شرایط تهاجم تأکید و تصریح کرد: خرید اضافی در مواقع بحران موجب ایجاد کمبودهای مصنوعی شده و همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف، همانند آنچه در جنگ ۱۲ روزه مشاهده شد، حیاتی است.

وی در عرصه جنگ اطلاعاتی بر اهمیت کسب اخبار منحصراً از منابع معتبر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام برای انتشار اخبار جعلی یا تصویربرداری از مناطق آسیب‌دیده و انتشار آن ممنوع است.

راعی همچنین تصریح کرد: پس از پایان شرایط بحرانی، بازگشت به منازل تنها پس از اطمینان از ایمنی کامل محل سکونت و هماهنگی با نهادهای مسئول برای بازسازی‌ها مجاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت دریافت خدمات مشاوره روانی و اجتماعی برای مدیریت زمان پسا جنگ تاکید کرد.

فرماندار ویژه کاشان در بخش پایانی به زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت سال آینده اشاره کرد و گفت: با تأکید بر چهار رکن اساسی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در این انتخابات تمام الکترونیکی؛ ترغیب افراد توانمند و متخصص به ثبت نام و افزایش مشارکت در انتخابات، عاملی در جهت تحقق بازدارندگی اجتماعی و تقویت امنیت ملی کشور خواهد بود.