به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کمیجان با اشاره به فرا رسیدن روز سیزدهم آبان گفت: در سال جاری سیزدهم آبان‌ماه مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است و این ایام را به همه دلسوختگان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می‌کنم و از مردم انتظار است این فرصت را مغتنم شمارند، با معارف اهل‌بیت (ع) بیشتر مأنوس شوند و در برنامه‌ها و مجالس فاطمی شرکت کنند.

امام جمعه کمیجان با تأکید بر لزوم رعایت تقوای دینی و حفظ حرمت ایام سوگواری گفت: ممکن است بعضی از برنامه‌ها و مراسم شادی به صورت غیرعمدی در روزهای عزاداری قرار گیرد از این رو لازم است هماهنگی و دقت بیشتری صورت گیرد تا این اتفاقات رخ ندهد.

حجت الاسلام سعیدی افزود: مناسبت‌هایی از جمله تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، تظاهرات دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام، جلوه‌هایی از مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی است و باید برای نسل جوان تبیین شود.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی تصریح کرد: نوجوانان و دانش‌آموزان سرمایه و امید کشور هستند و از تلاش‌های آنان برای پیشرفت کشور قابل تمجید است.

وی با اشاره به موضوع پذیرش برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله «اف‌ای‌تی‌اف» و «سی‌اف‌تی» اشاره کرد و گفت: تجربه برجام نشان داد که اعتماد صرف به تعهدات بین‌المللی و بیگانگان برای حل مشکلات اقتصادی کافی نیست و بارها عهدشکنی و فریب رخ داده است، و باید مسئولان کشور متوجه این امر باشند.

وی افزود: این‌گونه تعهدات می‌تواند دست ما را در دور زدن تحریم‌ها ببندد و مشکلات داخلی را رفع نکند، پیشرفت عمده کشور در گرو اصلاح ساختارها و مقابله با مفاسد داخلی است.

امام جمعه کمیجان با اشاره به افشای گزارش‌هایی درباره پرداخت حقوق‌های نجومی و تخلفات بانکی، خواستار شفاف‌سازی و برخورد قاطع با مفسدان شد و تصریح کرد: وقتی افکار عمومی درگیر این مسائل است، دستگاه‌های ذی‌ربط باید روشن کنند این ارقام از کجا آمده و چه کسانی مسئول‌اند تا اعتماد عمومی بازگردد.

وی افزود: همچنین پدیده‌هایی مانند قاچاق گسترده سوخت و ضعف در نظارت بر برخی نهادها باید پیگیری شده چرا که اگر مشکلات داخلی را اصلاح کنیم، بخش زیادی از مسائل اقتصادی کشور حل خواهد شد.

حجت الاسلام سعیدی به سند چشم‌انداز بیست ساله ایران نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در منشور دوازدهم آبان ۱۳۸۲ چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ای برای کشور ترسیم کرده‌اند و همه دستگاه‌ها باید با هم افزایی در راستای این سند حرکت کنند و با تلاش همگانی ارگان‌ها و بخش‌های کشور می‌توان به اهداف بلندمدت دست یافت.

امام جمعه کمیجان به مسائل بین‌المللی از جمله بحران‌های منطقه‌ای پرداخت و گفت: آنچه امروز در سودان، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان رخ می‌دهد ناشی از توطئه‌هایی است که با هدف بی‌ثبات‌سازی ملت‌های منطقه و سودجویی کارخانه‌های اسلحه‌سازی طراحی می‌شود.

وی تاکید کرد: لازم است کشورهای مسلمان دشمنان واقعی خود را بشناسند و در برابر تفرقه‌افکنی و دامن زدن به خشونت مقاومت کنند.