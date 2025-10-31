تمدید مأموریت گارد ملی در پایتخت آمریکا تا پایان فوریه ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که دولت ترامپ مأموریت گارد ملی ارتش را در «واشنگتن دی سی» پایتخت این کشور تا پایان فوریه ۲۰۲۶ تمدید کرده است.

تمدید مأموریت نیروهای گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی در حالی صورت گرفته است که تخمین زده می‌شد این مأموریت در پایان ماه نوامبر ۲۰۲۵ منقضی شود.

استقرار نیروهای گارد ملی در واشنگتن دی‌سی به دعوای حقوقی بین دولت آمریکا و دادستان کل پایتخت این کشور تبدیل شده است.

دادستان کل واشنگتن دی سی از یک قاضی درخواست کرده که دستور خروج حدود ۲ هزار نظامی گارد ملی را از خیابان‌های این شهر صادر کند.

این خبر در حالی است که حقوق اعضای گارد ملی نیز به‌دلیل تعطیلی مداوم دولت آمریکا در معرض خطر قرار گرفته است و این مأموریت روزانه حدود یک میلیون دلار هزینه دارد.

ترامپ در ماه آگوست گذشته اعلام کرد که گارد ملی را در واشنگتن دی‌سی برای کمک به مبارزه با جرم و جنایت مستقر می‌کند.