بیش از ۲۴۰ شب ایستادگی؛ ایام فاطمیه روایتگر پیوند ایمان و همدلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شب که فرامی‌رسد، خیابان‌های بیجار تنها مسیر رفت‌وآمد شهروندان نیستند؛ بخشی از زندگی جمعی مردم نیز در همین ساعات شکل می‌گیرد. خانواده‌هایی که در کنار یکدیگر به محل اجتماع می‌آیند، جوانانی که در جمع دوستان و همشهریان خود حاضر می‌شوند و شهروندانی که با گذشت ماه‌ها همچنان در این گردهمایی‌ها شرکت می‌کنند، هرکدام بخشی از روایت شب‌های متوالی این شهر را رقم می‌زنند.

بیش از ۲۴۰ شب حضور، از استمرار یک قرار جمعی حکایت دارد؛ قراری که با گذشت زمان به بخشی از فضای شبانه شهر تبدیل شده است. در این میان، ایام فاطمیه فرصتی فراهم کرده تا اجتماعات شبانه با یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س)، آیین‌های سوگواری و توجه به آموزه‌های اهل‌بیت (ع) همراه شود.

حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی نماد ایمان، صبر، پاکدامنی و پایبندی به حق است. از همین رو، ایام فاطمیه افزون بر جنبه سوگواری، فرصتی برای تأمل در ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و انتقال این آموزه‌ها به نسل‌های جدید به شمار می‌رود؛ آموزه‌هایی که می‌توانند در رفتار فردی، روابط خانوادگی و تعاملات اجتماعی نیز نمود پیدا کنند.

خیابان‌هایی که پس از بیش از ۲۴۰ شب همچنان میزبان مردم‌اند

در اجتماعات شبانه بیجار، استمرار حضور مردم یکی از محورهای قابل توجه است. گردهم آمدن شهروندان در فضای عمومی، فرصتی برای دیدار، گفت‌وگو و تجربه همراهی با دیگران فراهم می‌کند؛ تجربه‌ای که در مناسبت‌های مذهبی با احساس تعلق به سنت‌های فرهنگی و دینی نیز پیوند می‌خورد.

در چنین فضایی، ایام فاطمیه می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند میان باورهای مذهبی و مسئولیت‌های اجتماعی باشد. مراسم عزاداری، سخنرانی‌های دینی و یادآوری سیره اهل‌بیت (ع) ظرفیت آن را دارند که مفاهیمی همچون وفاداری، مسئولیت‌پذیری، دستگیری از نیازمندان و توجه به حقوق دیگران را به زندگی روزمره پیوند بزنند.

با این حال، اهمیت اجتماعات مردمی تنها به شمار شب‌های حضور محدود نمی‌شود؛ کیفیت مشارکت شهروندان، امکان شنیده‌شدن دیدگاه‌های آنان و تأثیر این همراهی بر روابط اجتماعی نیز اهمیت دارد. حضور مستمر زمانی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند که با احترام متقابل، همدلی و مسئولیت‌پذیری همراه باشد.

ایام فاطمیه فرصتی برای تبیین سیره حضرت زهرا (س)

حجت‌الاسلام علی خورشیدی، امام جمعه بیجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در فرهنگ دینی اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و آشنایی بیشتر جامعه با ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار است؛ سیره‌ای که در آن می‌توان درس‌هایی همچون ایمان، صبر، دفاع از حق و پایبندی به ارزش‌های دینی را برای زندگی امروز آموخت.

وی با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه افزود: حضور مردم در اجتماعات عمومی، بیانگر اهمیت باورهای دینی و مناسبت‌های مذهبی در زندگی بخش‌هایی از جامعه است. آنچه اهمیت دارد، این است که چنین حضورهایی با شناخت، آگاهی و توجه به آموزه‌های اخلاقی همراه باشد و زمینه تقویت همدلی و مسئولیت‌پذیری را فراهم کند.

امام جمعه بیجار ادامه داد: یکی از پیام‌های مهم سیره حضرت زهرا (س)، توجه به حق، حفظ کرامت انسان و احساس مسئولیت در برابر جامعه است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم این آموزه‌ها را در رفتار فردی، روابط خانوادگی و تعامل با دیگران جاری کنیم، آثار مناسبت‌های مذهبی از فضای مراسم فراتر خواهد رفت.

خورشیدی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتقال ارزش‌های دینی به نسل جوان خاطرنشان کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با سیره اهل‌بیت (ع) زمانی اثرگذارتر خواهد بود که در کنار برگزاری مراسم، فرصت گفت‌وگو و تبیین مفاهیم دینی نیز فراهم شود.

مناسبت‌های مذهبی زمینه‌ساز مشارکت فرهنگی مردم است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برنامه‌های ایام فاطمیه اظهار کرد: مناسبت‌های مذهبی ظرفیت مناسبی برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت ارتباط مردم با برنامه‌های فرهنگی و فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده‌ها و نسل جوان در فعالیت‌های دینی هستند.

حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان،افزود: برگزاری مراسم سوگواری، سخنرانی‌های مذهبی و برنامه‌های فرهنگی باید در کنار توجه به محتوای مناسب و نیازهای مخاطبان دنبال شود تا اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، بتوانند ارتباط بیشتری با مفاهیم و آموزه‌های دینی برقرار کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار ادامه داد: اجتماعات مردمی نیز از ظرفیت‌هایی برخوردارند که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب از آن‌ها برای ترویج فرهنگ همدلی، تقویت ارتباطات اجتماعی و گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه بهره گرفت.

جمادیان با اشاره به اهمیت حضور نسل جوان در برنامه‌های مذهبی گفت: مشارکت دادن جوانان در اجرای برنامه‌ها و فراهم کردن فرصت برای حضور فعال آنان می‌تواند به پویایی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی کمک کند.

وی گفت: همچنین توجه به خانواده‌های نیازمند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، زمینه‌ای برای نشان دادن جلوه عملی آموزه‌های دینی در زندگی اجتماعی است.

روایت مردم؛ چرا هنوز به خیابان می‌آیند؟

برای درک بهتر چرایی استمرار اجتماعات شبانه، باید پای صحبت کسانی نشست که در این جمع‌ها حضور دارند. پشت هر حضور، انگیزه‌ای شخصی و تجربه‌ای متفاوت قرار دارد؛ از باورهای دینی و همراهی با دیگر شهروندان گرفته تا احساس تعلق به جامعه و تمایل به مشارکت در یک رویداد جمعی.

مریم مرادی، یکی از بانوان حاضر در اجتماع شبانه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۲۴۰ شب است که مردم در اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنند و این استمرار نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان همچنان خود را در قبال باورها و مسائل جامعه مسئول می‌دانند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه افزود: این ایام فرصتی ارزشمند برای زنده نگه‌داشتن ارزش‌های دینی و آشنایی بیشتر با سیره حضرت فاطمه زهرا (س) است. برگزاری برنامه‌های مذهبی در کنار اجتماعات مردمی می‌تواند زمینه‌ای برای انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان فراهم کند.

مرادی ادامه داد: ما با حضور در این اجتماعات می‌خواهیم همراهی خود را با آرمان‌ها و باورهایی که به آن اعتقاد داریم نشان دهیم. امیدواریم این حضور در کنار تقویت روحیه همدلی، ما را به توجه بیشتر به یکدیگر و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه نیز ترغیب کند.

این بانوی بیجاری با اشاره به حضور خانواده‌ها در این برنامه‌ها عنوان کرد: وقتی خانواده‌ها در مراسم مذهبی شرکت می‌کنند، فرصتی فراهم می‌شود تا فرزندانشان از نزدیک با سنت‌های دینی آشنا شوند. مهم است که این آشنایی تنها به حضور در مراسم محدود نشود و ارزش‌هایی مانند مهربانی، احترام به دیگران و کمک به نیازمندان نیز در زندگی روزمره به کودکان آموزش داده شود.

یکی دیگر از شهروندان حاضر در اجتماع شبانه نیز با اشاره به انگیزه حضور خود اظهار کرد: برای من مهم است که مردم شهر در کنار یکدیگر باشند و احساس کنند در مسائل مشترک تنها نیستند. حضور در این اجتماعات فرصتی برای دیدار با همشهریان و همراهی با برنامه‌هایی است که برای بخشی از مردم اهمیت اعتقادی و فرهنگی دارد.

وی با اشاره به ایام فاطمیه افزود: این مناسبت‌ها یادآور ارزش‌هایی هستند که باید در زندگی روزمره هم به آن‌ها پایبند باشیم. اگر از صبر، همدلی و کمک به دیگران صحبت می‌کنیم، خوب است این مفاهیم در رفتارمان هم دیده شود؛ برای مثال، بیشتر به خانواده‌های نیازمند توجه کنیم و در حد توان به کسانی که به کمک احتیاج دارند، یاری برسانیم.

این شهروند بیجاری ادامه داد: امیدوارم حضور مردم در اجتماعات، در کنار برگزاری برنامه‌های مذهبی، به تقویت روابط میان شهروندان و افزایش همکاری در کارهای خیرخواهانه نیز کمک کند. به باور من، ارزش چنین گردهمایی‌هایی زمانی بیشتر می‌شود که آثار آن در زندگی مردم و ارتباط آن‌ها با یکدیگر هم دیده شود.

از شور حضور تا مسئولیت اجتماعی

اجتماعات شبانه، در کنار جنبه مذهبی و آیینی خود، فرصتی برای تقویت ارتباطات اجتماعی هستند. مردم در فضای عمومی کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و از تجربه مشترک حضور بهره می‌برند؛ با این حال، تداوم این همراهی به عواملی فراتر از گردهم آمدن وابسته است.

توجه به خانواده‌های نیازمند، کمک به اقشار آسیب‌پذیر، احترام به حقوق شهروندان و گسترش روحیه همکاری می‌تواند بخشی از جلوه‌های عملی ارزش‌هایی باشد که در مناسبت‌های مذهبی مورد تأکید قرار می‌گیرند.

از این منظر، ایام فاطمیه تنها زمان برگزاری مراسم سوگواری نیست، بلکه فرصتی برای اندیشیدن به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی نیز به شمار می‌رود. مشارکت دادن نسل جوان در فعالیت‌های فرهنگی، فراهم کردن فرصت گفت‌وگو و توجه به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مردم نیز می‌تواند ارتباط میان اجتماعات و زندگی روزمره شهر را تقویت کند.

هر اندازه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی با نیازها و مسائل واقعی جامعه ارتباط بیشتری داشته باشند، زمینه اثرگذاری اجتماعی آن‌ها نیز گسترده‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، حضور مردم می‌تواند از یک همراهی مقطعی فراتر برود و به انگیزه‌ای برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

ایام فاطمیه؛ فرصتی برای ماندگار کردن معنای همدلی

بیش از ۲۴۰ شب حضور مردم در خیابان‌های بیجار، روایتی از استمرار اجتماعات مردمی است؛ حضوری که با فرارسیدن ایام فاطمیه، در کنار بُعد اجتماعی خود، با حال‌وهوای معنوی و آیین‌های مذهبی همراه شده است.

در این شب‌ها، یاد حضرت فاطمه زهرا (س) فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون ایمان، صبر، وفاداری و توجه به دیگران فراهم می‌کند؛ ارزش‌هایی که ماندگاری آن‌ها تنها در برگزاری مراسم خلاصه نمی‌شود، بلکه در رفتار روزمره، ارتباط میان مردم و مسئولیت‌پذیری اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

خیابان‌های بیجار همچنان میزبان اجتماعات شبانه‌اند؛ اما دستاورد ماندگار این حضور زمانی روشن‌تر خواهد شد که شور و همدلی شکل‌گرفته در این جمع‌ها به تقویت پیوندهای اجتماعی، افزایش مشارکت فرهنگی و توجه بیشتر مردم به یکدیگر منجر شود. در این صورت، مناسبت‌های مذهبی نه‌تنها یادآور باورهای مشترک، بلکه فرصتی برای تبدیل این باورها به رفتارهای مسئولانه و همدلانه در جامعه خواهند بود.