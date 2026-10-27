به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، محمدحسین گلشنی در ماده ریکرو مسابقات کاپ آسیایی عراق پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از عراق به برتری رسید.



وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده قزاقستان به پیروزی رسید.



گلشنی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کمانداری از آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.



وی در دیدار فینال و در روز پنجشنبه به مصاف نماینده آمریکا می‌رود که رنک دوازدهم دنیا را در اختیار دارد.