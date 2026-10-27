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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

کماندار ایران در جمع فینالیست‌های کاپ آسیایی عراق

کماندار ایران در جمع فینالیست‌های کاپ آسیایی عراق

گلشنی فینالیست مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیایی عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، محمدحسین گلشنی در ماده ریکرو مسابقات کاپ آسیایی عراق پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مسابقات حذفی با نتیجه ۶ بر صفر مقابل کمانداری از عراق به برتری رسید.

وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل نماینده قزاقستان به پیروزی رسید.

گلشنی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل کمانداری از آذربایجان به پیروزی رسید و فینالیست شد.

وی در دیدار فینال و در روز پنجشنبه به مصاف نماینده آمریکا می‌رود که رنک دوازدهم دنیا را در اختیار دارد.

کد مطلب 6991491

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