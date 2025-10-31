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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

حملات جدید هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

حملات جدید هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان

منابع لبنانی از حملات پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی در ادامه بی‌توجهی به آتش بس و نقض مکرر آن، بار دیگر جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی اعلام کردند که پهپاد اسرائیلی، شهرک شوکین در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

همچنین خبرگزاری لبنان گزارش داد که یک ساختمان در ورودی شهرک صنعتی در نبطیه در جنوب لبنان از سوی پهپاد اسرائیلی هدف قرار گرفته است.

همزمان سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که ابراهیم محمد رسلان مسئول بازسازی زیرساخت های حزب الله در جنوب لبنان ترور شده است.

گفتنی است با وجود دستیابی به آتش بس میان تل آویو و بیروت، رژیم صهیونیستی تقریباً به صورت روزانه، مناطق مختلف لبنان را هدف قرار می‌دهد. این حملات در حالی است که دولت لبنان از گونه اقدامی برای مقابله با این حملات عاجز است و به دنبال خلع سلاح مقاومت است.

پرواز پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز حریم هوایی لبنان، به یک اتفاق معمول تبدیل شده است.

کد مطلب 6640471

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