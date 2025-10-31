زلزله ۳.۳ ریشتری اردکان فارس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹:۰۷ جمعه ۹ آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.