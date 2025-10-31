  1. استانها
  2. فارس
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

زلزله ۳.۳ ریشتری اردکان فارس را لرزاند

زلزله ۳.۳ ریشتری اردکان فارس را لرزاند

سپیدان- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹:۰۷ جمعه ۹ آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6640519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها