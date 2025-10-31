زلزله ۳.۳ ریشتری اردکان فارس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹:۰۷ جمعه ۹ آبان ماه زمین لرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
سپیدان- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹:۰۷ جمعه ۹ آبان ماه زمین لرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر حوالی شهر اردکان از توابع شهرستان سپیدان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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