چشمه بلقیس چرام تلفیق هنرمندانه رنگ ها، درختان وچشمه سارها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- پژمان امیدی: چشمه بلقیس چرام تصویری ناب از تلفیق جادویی رنگها است که یکی از بکرترین و ناب ترین جاذبه های گردشگری کهکیلویه و بویراحمد را در شهرستان چرام بر قاب زیبای طبیعت حک کرده است و تو می توانی در این حوالی با یک چای داغ، در خنکای درختان کهنسال دغدغه های روزمره را به فراموشی بسپاری.

استان کهگیلویه و بویراحمد با تنوع آب وهوایی فوق العاده و با تفاوت دمایی بسیار بالا به طور همزمان در سردترین و گرم ترین نقطه های استان به سرزمین چهار فصل شهرت یافته است.

این استان با داشتن مناطق و نقاط مختلف گردشگری در طول هر چهار فصل پذیرای گردشگران زیادی از اقصی نقاط ایران و جهان است.

یکی از این مناطق که بر گسترش گردشگر پذیری در استان می افزاید چشمه بلقیس چرام است که در این منطقه، جادوی رنگها با تاریخ پیوند خورده است، و با یک هارمونی فوق العاده چشم هر بیننده ای را خیره می کند.

باغ فعلی چشمه بلقیس در اوایل دوره پهلوی احداث شده‌است و این باغ از شرق به جاده چرام ـ گچساران، از جنوب به اراضی کشاورزی و از غرب به باغ جهاد کشاورزی منتهی می‌شود.

باغ چشمه بلقیس تا قبل از سال ۱۳۲۳ یک بیشه زار از درختان بید و زبان گنجشک بود و در سال ۱۳۲۳ کار احداث باغ به شکل امروزی آغاز شد تاریخچه نام گذاری این باغ به نام چشمه بلقیس به گفته یکی از بنیان گذاران بنای فعلی باغ، به زمانی که باغ به شکل امروزی احداث شد برمی گردد و زمانی که ساخت بنای کنونی باغ به پایان رسید، به جهت اینکه بلقیس در اساطیر ایرانی نماد زیبایی بود برای این باغ نام بلقیس انتخاب شد که بعداً به نام چشمه بلقیس معروف شد.

باغ چشمه بلقیس تا قبل از سال ۱۳۲۳ یک بیشه زار از درختان بید و زبان گنجشک بود و در سال ۱۳۲۳ کار احداث باغ به شکل امروزی آغاز شد، ابتدا درختان بید و سایر علف‌ها و بوته‌های هرز ریشه کن شدند و سپس آب چشمه‌های موجود در باغ با لوله گذاری هدایت شد و جویبارها ساخته شدند، سپس باغ سنگ‌فرش شد و مجموعه ای زیبا از درختان متنوع به روش‌های مختلفی تهیه و در باغ کاشته شد.

در وسط باغ گودالی وجود داشت که حین حفاری و ساخت حوض مرکزی در آن گودال بقایای حوض قدیمی پیدا شد، که مربوط به معماری قدیمی آن است.

در سال ۱۳۹۳ مجدداً باغ نوسازی شد که حین این نوسازی آبشار مصنوعی و پل‌های شیشه‌ای، نوسازی حوض مرکزی و همچنین افزایش تعداد سکوهای مخصوص اسکان خانواده در داخل باغ و در کنار باغ آلاچیق‌هایی برای اسکان شبانه‌روزی مسافران ایجاد شد.

امروزه در باغ چشمه بلقیس تنوع درختی با صدای پرندگان در می آمیزد و لذت نوشیدن یک فنجان چای در زیر سایه درختان گوناگون این باغ را دوچندان می کند و با تغییر سبک زندگی به شهری و ماشینی شدن، گذراندن ساعتی در این باغ حال و هوای دیگری را برای هر بیننده ای رقم می زند.

باغ توسط فوران آب چشمه‌های اصلی و چندین چشمهٔ فرعی آبیاری می‌شود در باغ در هر نقطه ای سایه درختی انتظار گردشگری را می کشد تا لحطاتی را به دور از صدای بوق و دود و آلودگی سپری کند و صدای جاری شدن آب چشمه ها در حوزها و جوی های آب در تمامی مسیر زیبایی باغ را افزون می کند.

باغ توسط فوران آب چشمه‌های اصلی و چندین چشمهٔ فرعی آبیاری می‌شود . آب این چشمه‌ها نیز به وسیله لوله‌هایی که برای کنترل آب کار گذاشته شده در نهرهایی کوچک و بزرگ در باغ جریان می‌یابد که در نهایت رودخانه باغ، حوض مرکزی و حوضچه‌های باغ و جوی‌های تغذیه باغ را می‌سازند.



این باغ مساحتی در حدود ۵۵ هزار و ۴۰۲ متر مربع دارد و امکانات مختلف تفریحی برای خانواده ها در این باغ ایجاده شده و برای اسکان شبانه‌روزی نیز تعدادی آلاچیق در بخش شمالی باغ قرار دارد.

در مرکز باغ حوض مرکزی دایره‌ای به شعاع ۱۰ متر و عمق ۱/۵ متر وجود دارد که دارای دو ورودی و یک خروجی است و در مرکز این حوض بزرگ دایره‌ای کوچک وجود دارد که در آن چندین درخت کاشته شده است.

در این باغ گیاهان مختلفی وجود دارد و درختان، گیاه زینتی و گل‌ها نیز در این باغ خودنمایی می کنند که درختان باغ نیز درختان میوه داری همچون گردو، گلابی، سیب، لیمو ترش، خرمالو، پرتقال، نارنگی، انجیر، انگور، توت، نارنج و نخل هستند.

گلها و گیاهان زینتی باغ نیز شامل گل‌های متنوعی همچون گل پیچک، گل رز و گلهای خودروری گرمسیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت هایی نظیر این باغ ایده آل با اطلاع رسانی و تبلیغ، گسترش امکانات و ایده های خلاقانه می تواند بستری مناسب برای پذیرایی و جذب گردشگر شود و در کنار آن فرصتی نیز برای اشتغال زایی مناسب و کم هزینه در استان باشد.