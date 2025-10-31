به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضمن تکذیب گزارش رسانه‌ها درباره بررسی طرح حمله به ونزوئلا گفت که به انجام حمله به داخل خاک ونزوئلا فکر نمی‌کند.

ترامپ همچنین در مصاحبه دیگری تأکید کرد: خبرها درباره تصمیم من برای حمله به اهدافی در ونزوئلا صحت ندارد.

این اظهارات ترامپ در حالی است که یک مقام آمریکایی امروز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: رئیس جمهور ترامپ در حال مذاکره با دولت خود درباره احتمال انجام حملات در داخل ونزوئلا علیه باندهای قاچاق مواد مخدر است.

این مقام آمریکایی افزود: ستاد مشترک ارتش گزینه‌هایی را در مورد مواضع باندهای قاچاق مواد مخدر در داخل ونزوئلا به رئیس جمهور ترامپ ارائه داده است.

یک عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته بود که پیش بینی می‌کند دولت ترامپ به زودی حملات زمینی در ونزوئلا انجام دهد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه‌های احتمالی آمریکا برای از سرگیری آزمایشات هسته‌ای زیرزمینی گفت که «خیلی زود مطلع خواهید شد».