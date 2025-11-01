پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای پرواربندی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح شنبه در جمع رسانهها از تخصیص و پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در راستای فعالسازی واحدهای پرواربندی و تنظیم بازار گوشت قرمز در استان خبر داد و افزود: نرخ سود این تسهیلات با تأمین یارانه ۸ درصدی از سوی دولت، ۱۵ درصد و مدت بازپرداخت آن یکساله تعیین شده است.
وی با بیان اینکه این اعتبار بهصورت کامل و در مدتزمان کوتاه پس از شناسایی، معرفی و تکمیل مدارک متقاضیان واجد شرایط پرداخت شد، افزود: تاکنون ۷۰۸ طرح با مجموع تسهیلات هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال به بانک عامل معرفی شده که از این میزان، مبلغ ۹۲۹ میلیارد ریال به ۳۶۸ طرح پرداخت شده است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اجرای این طرحها نقش مهمی در افزایش تولید، رونق اقتصادی بخش دامپروری و تأمین پایدار گوشت قرمز در استان و کشور خواهد داشت.
اسفندیاری با اشاره به وضعیت تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادهها تخصیص یافت، در حالیکه در سال ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و از این میزان حدود هشت میلیارد دلار به واردات نهادهها اختصاص یافته است.
اسفندیاری ادامه داد: از محل این نهادهها حدود ۱۸ هزار تُن کنسانتره برای دام سبک در استان تولید شده که نقش مهمی در تأمین علوفه مورد نیاز دامداران داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: اخیراً دو هزار و ۱۰۰ تن نهاده جدید دیگر برای استفاده در ماههای سرد سال تأمین شده تا دامداران در فصل زمستان با کمبود مواجه نشوند.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از چهار هزار و ۳۵۰ مورد بازرسی از بازارهای استان انجام شده که نسبت به سال گذشته ۸۰۰ مورد افزایش داشته است.
اسفندیاری افزود: در این بازرسیها حدود ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تخلف شناسایی و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح معرفی شده است.
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