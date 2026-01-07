به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود، اظهار کرد: هدف از این طرح حذف یارانه نیست، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف‌کننده واقعی است و قرار است یارانه مستقیماً به دست مردم برسد.

وی با بیان اینکه این طرح در ابتدای مسیر اجرا قرار دارد، افزود: جراحی اقتصادی نیازمند زمان، صبوری، بازنگری و چکش‌کاری است و با همکاری همه دولتمردان، مردم، اصحاب رسانه و دلسوزان نظام می‌توان این مسیر را به سرمنزل مقصود رساند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به جلسات متعدد در سطح ملی و استانی گفت: در سطح استان نیز جلسات فراوانی با کارگروه‌های مختلف تشکیل شده و روند کار به صورت مستمر دنبال می‌شود.

اسفندیاری با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت، حساب خانوار هر ایرانی که در کشور مقیم است، شارژ شده و یارانه به ترتیب دهک‌های یک تا سه و سایر مشمولان واریز شده است، گفت: مبلغ یارانه به ازای هر نفر یک میلیون تومان برای چهار ماه در نظر گرفته شده و به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

وی تصریح کرد: این اعتبار از امروز برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی قابل برداشت است که شامل اقلام پروتئینی، لبنیات و کالاهای اساسی خانوار می‌شود و جهاد کشاورزی وظیفه دارد تأمین و توزیع این کالاها را برای مردم شریف و نجیب استان خراسان جنوبی انجام دهد.

خروج تخم مرغ از استان ممنوع شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با قدردانی از اصحاب رسانه و صدا و سیمای مرکز استان گفت: رسانه‌ها رسالت سنگینی در آرامش‌بخشی به جامعه دارند و نقش آن‌ها از بسیاری جهات حتی سنگین‌تر از دستگاه‌های اجرایی است. ما همه خادم مردم هستیم و شأنی بالاتر از نوکری مردم برای خود قائل نیستیم.

اسفندیاری با اشاره به وضعیت تولید در استان اظهار کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دامداران، مرغداران و کشاورزان استان در صف اول تولید قرار دارند و علی‌رغم محدودیت‌ها، با تمام توان در حال فعالیت هستند و در بسیاری از اقلام، تولید استان چند برابر نیاز مصرفی است.

وی افزود: در حوزه تخم‌مرغ، تولید استان حدود سه تا چهار برابر نیاز مصرفی است و در حال حاضر خروج تخم‌مرغ از استان به هر مقصدی مسدود شده و تمام تولید صرف تأمین نیاز داخل استان می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به وضعیت تولید مرغ اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده و مصرف استان حدود ۲۴ میلیون قطعه بوده است.

اسفندیاری خاطرنشان کرد: طی دو روز گذشته که بازار با التهاب ناشی از خرید هیجانی مواجه بود، بیش از ۳۳۵ تن مرغ در استان توزیع شد که حدود ۱۳۵ تن آن تنها در یک روز بوده و این میزان دو برابر مصرف عادی استان است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ خروجی مرغ از استان انجام نمی‌شود و اولویت تأمین با شهروندان استان است.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ به صورت مصوب در حال عرضه است، افزود: قیمت مصرف‌کننده مرغ ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت عرضه مستقیم ۱۵۵ هزار تومان است و توزیع در بازار روزها، فروشگاه‌ها و مراکز مشخص در حال انجام است. هیچ کمبودی در تأمین مرغ و تخم‌مرغ وجود ندارد.

تولید گوشت قرمز مازاد بر نیاز استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره نوسانات قیمتی توضیح داد: با آزادسازی نرخ ارز و تأمین نهاده‌ها از طریق تالار دوم، ممکن است تلورانس جزئی در قیمت‌ها وجود داشته باشد اما نوسانات شدید نخواهیم داشت.

اسفندیاری تأکید کرد: مردم از خرید هیجانی و مازاد بر نیاز پرهیز کنند، یخچال‌ها پر شده و با کاهش تقاضای هیجانی، قیمت‌ها نیز متعادل‌تر خواهد شد.

وی درباره تأمین روغن گفت: روغن بیش از نیاز استان در انبارهای مباشرین و شرکت غله استان موجود بوده و سهمیه جدید نیز از تهران ابلاغ شده است و هیچ کمبودی در این بخش وجود ندارد و توزیع روغن در بسته‌بندی‌های کوچک در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره برنج با بیان اینکه بخشی از برنج وارداتی استان از گمرک ترخیص شده و محموله‌های جدید نیز در حال آزادسازی است، گفت: برنج با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار و از طریق شبکه تنظیم بازار توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ۳۲۰ تن برنج هندی ۱۱۲۱ در فروشگاه‌های استان توزیع شده است.

اسفندیاری با اشاره به وضعیت گوشت قرمز گفت: تولید گوشت قرمز استان بیش از نیاز مصرفی است و کمترین نوسان قیمتی در این بخش مشاهده شده و خرید هیجانی در این حوزه هیچ توجیهی ندارد و نهاده‌های دامی نیز در حال تأمین است.

وی درباره نهاده‌های دامی افزود: یکی از مشکلات گذشته، کمبود نهاده به دلیل تأمین ارز بود. با حذف ارز ترجیحی، واردات نهاده‌ها وارد فضای رقابتی شده و پیش‌بینی می‌شود پس از یک دوره کوتاه، بازار نهاده‌ها به آرامش برسد که در نهایت به نفع تولیدکننده خواهد بود.

۵ هزار فقره نظارت بر بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۶۸۶ مورد بازرسی انجام شده که منجر به تشکیل ۲۶۱ پرونده تخلف صنفی و ۱۴ پرونده قاچاق شده که ارزش ریالی تخلفات کشف‌شده حدود ۴۷ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: با وجود کمبود نیروی انسانی، با همکاری همیاران بازار و به دستور استاندار محترم، نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد.

اسفندیاری با بیان اینکه هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی استان وجود ندارد، افزود: با آرامش، همکاری و اعتماد متقابل، این مرحله از اصلاحات اقتصادی نیز با موفقیت پشت سر گذاشته خواهد شد و دشمنان نظام به اهداف خود نخواهند رسید.