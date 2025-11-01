بشارتی: آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل باید از سنین کودکی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده بشارتی صبح شنبه در مراسم هفته پدافند غیرعامل که با مشارکت اعضای کانون، دانش‌آموزان در مرکز کانون پرورش فکری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: پدافند غیر عامل یک ضرورت مهم در پیشگیری از حوادث است.

وی با اشاره به ضرورت آشنا سازی نسل نو با مفاهیم ایمنی، آموزش‌های پیشگیرانه و شیوه مواجهه صحیح با بحران‌ها تصریح کرد: آموزش این مباحث از سنین پایین نه‌تنها موجب افزایش آگاهی فردی می‌شود، بلکه در بلندمدت به ارتقای پایداری و تاب‌آوری اجتماعی کمک خواهد کرد.

بشارتی عنوان کرد: در این برنامه علاوه بر معرفی فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کانون، مفاهیم مرتبط با پدافند غیرعامل و کاهش خسارات ناشی از تهدیدات و بحران‌ها برای دانش‌آموزان تبیین شد.

وی افزود: با حضور رئیس سازمان آتش‌نشانی بیجار، آموزش‌های تخصصی شامل شناخت انواع آتش، شیوه‌های اطفا، نحوه صحیح استفاده از کپسول آتش‌نشانی و روش‌های پیشگیری از وقوع حریق ارائه شد که بخش اجرای زنده استفاده از کپسول آتش‌نشانی با استقبال دانش‌آموزان همراه بود.

مسئول کانون پرورش فکری بیجار از برگزاری ایستگاه نقاشی «آتش‌نشان قهرمان» و مسابقه ادبی «نامه‌ای به آتش‌نشان» به عنوان بخش‌های خلاقانه این برنامه یاد کرد و گفت: تقویت حس مسئولیت‌پذیری، قدردانی و تولید محتوای خلاقانه توسط کودکان از اهداف مهم این فعالیت‌ها است.

گفتنی است؛ برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل با هدف فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به راهبردهای دفاع غیرمسلحانه در کشور برگزار می‌شود.