کلبادی: آموزش های پدافند غیرعامل در مدارس مازندران پوشش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی صبح شنبه در جلسه هماهنگی پدافند غیرعامل بر ضرورت توانمندسازی مدیران، اولیا و دانش‌آموزان برای تقویت تاب‌آوری مدارس در شرایط بحران تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بر نقش آموزش در افزایش توان مقابله با حوادث و بحران‌ها تأکید کرد و اعلام داشت: برای عبور از روزهای سخت تنها راهکار عملی، آموزش مستمر و توانمندسازی همه افراد درگیر است.

وی گفت: با توجه به وجود بیش از ۲۳ هزار کلاس درس در استان، پوشش کامل آموزش‌های پدافند غیرعامل در تمامی مدارس لازم است.

وی افزود: همه مدیران باید مهارت کار با کپسول آتش‌نشانی را فراگیرند و مدارس نیز باید زیرساخت‌هایی را فراهم کنند که امکان تردد خودروهای امدادی به سهولت فراهم باشد.

دبیر اجرایی پدافند غیرعامل مازندران شعار امسال پدافند غیرعامل را تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی عنوان کرد و بر ضرورت نهادینه شدن این رویکرد در مدارس تأکید کرد.

وی گفت:این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف آموزش‌وپرورش و پدافند غیرعامل برای افزایش تاب‌آوری و مقاومت مدارس در برابر بحران‌ها برگزار شد.

نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیرعامل

جعفری قمی سرپرست اداره‌کل پدافند غیرعامل مازندران گفت: آموزش و پرورش مهم‌ترین بستر برای نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل است و باید دغدغه‌های این حوزه از سنین پایین به دانش‌آموزان منتقل شود.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد اقدامات پدافند غیرعامل پیشگیرانه و پیش از وقوع حادثه است، افزود: یکی از مشکلات اصلی جامعه، نبود آگاهی کافی در این زمینه است.

قمی اویلی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در هفته پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: کشور ما با بحران‌های متعددی روبه‌روست و افزایش آمادگی عمومی امری ضروری است.