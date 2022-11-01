مانور پدافند غیرعامل در مدارس گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گناوه صبح سه شنبه در مانور عملی پدافند غیر عامل که به صورت نمادین در مدرسه شهید غلامی گناوه اجرا شد با تبریک این هفته اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی بر علیه این نظام مقدس توطئه‌ها و دسیسه‌های فراوانی اجرا می‌کنند و لذا آموزش و تمرین یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این توطئه‌ها و ایجاد آمادگی بین اقشار مختلف جامعه بویژه دانش‌آموزان برای رویارویی با حوادث و تهدیدهای غیرنظامی و مصون‌سازی در برابر این توطئه‌ها است.

محمد تقی صفری افزود: امروز مانور پدافند غیر عامل در میان دانش آموزان مدارس شهرستان به مناسبت هفته به منظور توجیه دانش آموزان ارتقای ایمنی و آمادگی آنها برای مقابله با بلایای طبیعی ازجمله سیل، زلزله و حملات و تهدیدهای دشمنان برگزار شده است.

رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران گناوه با تقدیر از برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در مانور گفت: این مانور با برنامه ریزی مناسب در ساعت مقرر اجرا و با توضیحات کارشناسان و اجراکنندگان به نحو مطلوب اجرا شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه نیز اظهار داشت: با توجه اهمیت پدافند غیرعامل در مقابله و پیشگیری از بحران‌ها و آسیب‌ها، آموزش این امر در مدارس شهرستان گناوه در اولویت قرار دارد.

ضرغام مردانی افزود: به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، مانور پدافند غیرعامل در مدرسه شهید غلامی به صورت تئوری و عملی با برنامه‌های گوناگون به صورت نمادین اجرا شد.

وی گفت: این مانور در سایر مدارس شهرستان نیز به صورت آموزشی با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی شهرداری برگزار شده است.

این مانور که با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران و نیروهای امدادی این شهرستان به صورت نمادین در مدرسه شهید غلامی برگزار شد، دانش‌آموزان ضمن تمرین آموزش‌های تئوری به صورت عملی با راه‌های مقابله با حملات و تهدیدهای دشمن و حوادث طبیعی آشنا شدند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناوه در اجرای این مانور با توضیحاتی نحوه اطفای حریق و استفاده از وسایل خاموش کننده را به صورت عملی و تئوری با همکاری جمعیت هلال احمر به دانش آموزان، آموزش داد.

ولی سیفی گفت: وجود کپسول آتش نشانی در اماکن، مغازه‌ها، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه ضروری است که در گناوه شاهد هستیم که کپسول آتش نشانی ندارند و باید نسبت به تأمین آن اقدام کنند.