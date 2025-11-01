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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

حمره:۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در ایلام اختصاص یافت

حمره:۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در ایلام اختصاص یافت

ایلام - مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: از سال گذشته تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از طریق مشارکت های مردمی برای ساخت مدرسه در ایلام اختصاص یافته است.

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش جمعیت و گذر زمان موجب فرسودگی فضاهای آموزشی می‌شود، گفت مدارس بخشی از زیرساخت‌های حیاتی تربیت نسل آینده هستند و بهسازی، ترمیم ایزوگام، تجهیز آزمایشگاه‌ها و نوسازی میز و نیمکت‌ها در اولویت اقدامات قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای نهضت دولت آموزشی با مشارکت مردم، اظهار داشت: در قالب این طرح ملی، تلاش می‌شود مدارس استان با همکاری خیرین و پشتیبانی نهادهای مردمی به استانداردهای روز آموزشی و بهداشتی برسند تا دانش‌آموزان ایلامی بتوانند در بهترین شرایط ممکن تحصیل کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در حال حاضر ۳۰۰ مدرسه ایلام برای نوسازی و تجهیز نیازمند حمایت خیرین هستند و این همکاری‌ها پایه‌گذار آینده‌ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

حمره تصریح کرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری خیرین حقیقی و مسئولیت‌های اجتماعی تا این جشنواره جذب شده که منجر به اجرای ۷۰ پروژه فعال عمرانی آموزشی در استان شده است.

کد مطلب 6640830

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