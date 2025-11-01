حمره:۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در ایلام اختصاص یافت

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش جمعیت و گذر زمان موجب فرسودگی فضاهای آموزشی می‌شود، گفت مدارس بخشی از زیرساخت‌های حیاتی تربیت نسل آینده هستند و بهسازی، ترمیم ایزوگام، تجهیز آزمایشگاه‌ها و نوسازی میز و نیمکت‌ها در اولویت اقدامات قرار دارد.

وی با اشاره به اجرای نهضت دولت آموزشی با مشارکت مردم، اظهار داشت: در قالب این طرح ملی، تلاش می‌شود مدارس استان با همکاری خیرین و پشتیبانی نهادهای مردمی به استانداردهای روز آموزشی و بهداشتی برسند تا دانش‌آموزان ایلامی بتوانند در بهترین شرایط ممکن تحصیل کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در حال حاضر ۳۰۰ مدرسه ایلام برای نوسازی و تجهیز نیازمند حمایت خیرین هستند و این همکاری‌ها پایه‌گذار آینده‌ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.

حمره تصریح کرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری خیرین حقیقی و مسئولیت‌های اجتماعی تا این جشنواره جذب شده که منجر به اجرای ۷۰ پروژه فعال عمرانی آموزشی در استان شده است.