حمره:۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه در ایلام اختصاص یافت

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش جمعیت و گذر زمان موجب فرسودگی فضاهای آموزشی میشود، گفت مدارس بخشی از زیرساختهای حیاتی تربیت نسل آینده هستند و بهسازی، ترمیم ایزوگام، تجهیز آزمایشگاهها و نوسازی میز و نیمکتها در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی با اشاره به اجرای نهضت دولت آموزشی با مشارکت مردم، اظهار داشت: در قالب این طرح ملی، تلاش میشود مدارس استان با همکاری خیرین و پشتیبانی نهادهای مردمی به استانداردهای روز آموزشی و بهداشتی برسند تا دانشآموزان ایلامی بتوانند در بهترین شرایط ممکن تحصیل کنند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود: در حال حاضر ۳۰۰ مدرسه ایلام برای نوسازی و تجهیز نیازمند حمایت خیرین هستند و این همکاریها پایهگذار آیندهای روشن برای نظام تعلیم و تربیت خواهد بود.
حمره تصریح کرد: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از محل سرمایهگذاری خیرین حقیقی و مسئولیتهای اجتماعی تا این جشنواره جذب شده که منجر به اجرای ۷۰ پروژه فعال عمرانی آموزشی در استان شده است.
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