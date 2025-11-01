آیت الله عبادی: اصلاح سخن بالاترین خیرخواهی برای جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا عبادی صبح شنبه در جمع معاونین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «سخن» می‌تواند عامل هدایت یا گمراهی، انتخاب دین یا کفر، و گسترش خیر یا شر باشد، گفت: امروز می‌بینید که چگونه یک سخن، ملکی را به فردی منتقل می‌کند یا کاری را حلال یا حرام می‌کند.

وی رسانه ملی را «امین» نظام خواند و افزود: رسانه ملی از طریق شبکه‌های متعدد، امکان اتمام حجت با همه مردم جهان و انعکاس ماهیت جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند.

آیت الله عبادی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) درباره صداوسیما به عنوان «صدای جمهوری اسلامی»، بیان کرد: اگر این صدا به درستی منعکس شود، می‌تواند جهان را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که انسان موجودی منطق‌پذیر است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بزرگ‌ترین خیر و ثواب برای جامعه را «اصلاح سخن و زیرمجموعه‌های آن» مانند قلم و تصویر دانست و گفت: مسئولان رسانه باید برنامه‌های رسانه‌ها را از جهت منطق، استدلال، ایمان و تعهد تقویت کنند تا ملت‌های مختلف هدایت شوند.

وی با اشاره به وضعیت جهانی و بیداری ملت‌ها افزود: در حالی که مردم کشورهای استعمارگر مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه در برابر ظلم ایستاده‌اند، هنوز عده‌ای در کشور ما خواب‌اند و واقعیت‌ها را درک نکرده‌اند.

آیت الله عبادی با ابراز امیدواری به جوانان رسانه، اظهار داشت: شما می‌توانید زبان مظلومان عالم باشید و مردم را از دست دیوانگان بین‌المللی نجات دهید.