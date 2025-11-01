به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور با حضور در کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی با رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، دیدار و گفتگو کرد.

حجت‌الاسلام سید جلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مجتبی محمودی مهماندوست، رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه شرق کشور و تنی چند از مدیران این دو مجموعه، در دفتر ریاست این سازمان در کتابخانه مرکزی حرم مطهر حضرت رضا (ع)، برگزار شد.

در این نشست، مدیران حاضر ضمن اشاره به فعالیت‌های مجموعه‌های خود، در خصوص زمینه‌های همکاری مشترک با محوریت بهره‌مندی از ظرفیت‌های اندیشگاه رضوی این سازمان و تکمیل آرشیو مطبوعات و تأمین کسری‌های موجود در این حوزه، تبادل نظر کردند.

همچنین مدیران دو مجموعه، درباره برگزاری برنامه مشترک در هفته کتاب و کتاب‌خوانی در آبان‌ماه سال جاری، همفکری و گفتگو کردند.