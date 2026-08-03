به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر طاهری باباناری از برگزاری رویداد ملی-منطقهای «سوگواره مدینه و طوس» در روستای هدف گردشگری تادوان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف پیوند آموزههای آیینی با ظرفیتهای گردشگری و بومگردی منطقه برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این سوگواره همزمان با سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) در ۲۱ مردادماه اظهار کرد: روستای تادوان به دلیل برخورداری از بافت تاریخی ارزشمند، طبیعت بکر و همجواری با رودخانه قرهآغاج، ظرفیت کمنظیری برای توسعه گردشگری ترکیبی دارد.
وی افزود: سوگواره «مدینه و طوس» تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه بستری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و رونق اقتصاد روستایی است که میتواند تادوان را به یکی از کانونهای گردشگری مذهبی استان فارس تبدیل کند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر با بیان اینکه گردشگری مذهبی به یکی از ارکان مهم صنعت گردشگری تبدیل شده است، گفت: در شهرستان خفر تلاش داریم با شناسایی هویتهای اصیل بومی و پیوند آن با آیینهای سوگواری اهل بیت (ع)، تجربهای متفاوت برای گردشگران فراهم کنیم.
طاهری باباناری ادامه داد: این رویداد با همکاری نهادهای محلی و انجمنهای مردمنهاد برگزار میشود و علاوه بر ترویج فرهنگ غنی شیعی، فرصتی برای ارزیابی و تقویت زیرساختهای پذیرایی و خدمات گردشگری تادوان خواهد بود.
وی تأکید کرد: حضور گردشگران در این مراسم، ضمن ایجاد تعاملات فرهنگی، به حمایت از صنایع دستی بومی خفر و تقویت معیشت جوامع محلی کمک میکند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر گفت: میراث ناملموس، قلب تپنده گردشگری است و تلاش داریم با مستندسازی این رویداد، الگویی برای سایر روستاهای هدف گردشگری استان فارس ارائه کنیم.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این رویداد افزود: سوگواره «مدینه و طوس» شامل برنامههایی همچون آیینهای سنتی تعزیهخوانی و تورهای آشناسازی با بافت تاریخی روستای تادوان خواهد بود.
طاهری باباناری در پایان از علاقهمندان فرهنگ آیینی و فعالان حوزه گردشگری دعوت کرد با حضور در این رویداد، شاهد پیوند معنویت، تاریخ و طبیعت در سرزمین خفر باشند.
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