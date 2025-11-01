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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

ایمن‌سازی ضلع جنوبی میدان بهارستان در منطقه ۱۲ تهران با همکاری پلیس

ایمن‌سازی ضلع جنوبی میدان بهارستان در منطقه ۱۲ تهران با همکاری پلیس

عملیات ایمن‌سازی ضلع جنوبی میدان بهارستان با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲، با اشاره به اهمیت تاریخی و ترافیکی میدان بهارستان، اظهار داشت: با توجه به در خواست مکرر و مستمر شهروندان و کسبه محترم میدان بهارستان و حجم بالای تردد شهروندان در این محدوده و در پی نیازسنجی‌های انجام‌شده، عملیات عمرانی اصلاح مهندسی ضلع جنوبی میدان بهارستان و اخذ مصوبه‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این پروژه، بخشی از سنگفرش‌های فرسوده ضلع جنوبی تخریب و مسیر مورد نظر با روکش آسفالت جدید بهسازی شد تا ضمن افزایش ایمنی، رضایتمندی شهروندان نیز ارتقا یابد.

آئینی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدام عمرانی در پی جلسات کارشناسی مشترک میان شهرداری منطقه و پلیس راهور و در پاسخ به درخواست‌های مکرر شهروندان و نهادهای مسئول صورت گرفته است.

وی ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان در طول اجرای پروژه اعلام کرد: همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی، نقش کلیدی در موفقیت و تسریع روند کار دارد. از همراهی ارزشمند ساکنان، کسبه محترم و رانندگان عزیز میدان بهارستان صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم با پایان این عملیات، شاهد بهبود چشمگیر در کیفیت فضای عمومی و رضایت بیشتر شهروندان باشیم.

این پروژه در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار شهری و حفظ میراث فرهنگی منطقه اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد با اتمام آن، میدان بهارستان به عنوان یکی از نمادهای تاریخی تهران، جلوه‌ای نو و ایمن‌تر برای شهروندان فراهم آورد.

این پروژه گامی مؤثر در راستای بهبود سیما و منظر شهری، تسهیل عبور و مرور و ارتقا کیفیت خدمات شهری در یکی از نقاط پرتردد و تاریخی پایتخت به شمار می‌رود.

کد مطلب 6641055

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