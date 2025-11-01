به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی، شهردار منطقه ۱۲، با اشاره به اهمیت تاریخی و ترافیکی میدان بهارستان، اظهار داشت: با توجه به در خواست مکرر و مستمر شهروندان و کسبه محترم میدان بهارستان و حجم بالای تردد شهروندان در این محدوده و در پی نیازسنجی‌های انجام‌شده، عملیات عمرانی اصلاح مهندسی ضلع جنوبی میدان بهارستان و اخذ مصوبه‌های لازم در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این پروژه، بخشی از سنگفرش‌های فرسوده ضلع جنوبی تخریب و مسیر مورد نظر با روکش آسفالت جدید بهسازی شد تا ضمن افزایش ایمنی، رضایتمندی شهروندان نیز ارتقا یابد.

آئینی همچنین خاطرنشان کرد: این اقدام عمرانی در پی جلسات کارشناسی مشترک میان شهرداری منطقه و پلیس راهور و در پاسخ به درخواست‌های مکرر شهروندان و نهادهای مسئول صورت گرفته است.

وی ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان در طول اجرای پروژه اعلام کرد: همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرح‌های عمرانی، نقش کلیدی در موفقیت و تسریع روند کار دارد. از همراهی ارزشمند ساکنان، کسبه محترم و رانندگان عزیز میدان بهارستان صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم با پایان این عملیات، شاهد بهبود چشمگیر در کیفیت فضای عمومی و رضایت بیشتر شهروندان باشیم.

این پروژه در چارچوب سیاست‌های توسعه پایدار شهری و حفظ میراث فرهنگی منطقه اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌گردد با اتمام آن، میدان بهارستان به عنوان یکی از نمادهای تاریخی تهران، جلوه‌ای نو و ایمن‌تر برای شهروندان فراهم آورد.

این پروژه گامی مؤثر در راستای بهبود سیما و منظر شهری، تسهیل عبور و مرور و ارتقا کیفیت خدمات شهری در یکی از نقاط پرتردد و تاریخی پایتخت به شمار می‌رود.