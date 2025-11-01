به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، شرکت طراحی و ساختمان نفت، احیا استیل فولاد بافت، سردخانه مخروبه و ۱۴ باب ساختمان متعلق به سردخانه، فروشگاه گلوبندک واقع در استان تهران (دفتر مرکزی) و هشت واحد آپارتمان (خانه سازمانی) واقع در مشهد به صورت یکجا را عرضه و واگذار نماید. نسخه تکمیلی این آگهی، در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی (قسمت آگهی‌های عرضه اصل ۴۴) در دسترس می‌باشد.