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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

عرضه و واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی

عرضه و واگذاری بخشی از دارایی‌های دولت از طریق مزایده عمومی

سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، بخشی از دارایی های دولت را از طریق مزایده عمومی عرضه و واگذار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در اجرای مصوبه هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، شرکت طراحی و ساختمان نفت، احیا استیل فولاد بافت، سردخانه مخروبه و ۱۴ باب ساختمان متعلق به سردخانه، فروشگاه گلوبندک واقع در استان تهران (دفتر مرکزی) و هشت واحد آپارتمان (خانه سازمانی) واقع در مشهد به صورت یکجا را عرضه و واگذار نماید. نسخه تکمیلی این آگهی، در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی (قسمت آگهی‌های عرضه اصل ۴۴) در دسترس می‌باشد.

کد مطلب 6641063
طیبه بیات

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