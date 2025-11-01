اجرای طرح امنیت اجتماعی در دامغان؛ ۴۲ تبعه غیر مجاز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی دامغان با بیان اینکه طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان به اجرا درآمد، ابراز داشت: مدت اجرای طرح مذکور ۷۲ ساعت بوده است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این رویداد تأمین نظم و امنیت پایدار در شهرستان است، افزود: ایجاد آرامش برای شهروندان دیگر گام عمده‌ای که در این طرح‌ها دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه رویکرد این طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز بوده است، ابراز داشت: ۴۲ تبعه غیر مجاز خارجی شناسایی و دستگیر شدند.

عرب با بیان اینکه چهار خرده فروش مواد مخدر نیز در دام پلیس گرفتار شدند، تصریح کرد: از این متهمان مقادیری انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط. شد.

وی افزود: توقیف ۳۸ وسیله نقلیه مزاحم، دستگیری دو سارق و مالخر و کشف یک فقره سرقت و ۱۰ رأس احشام از دیگر اقدامات انجام گرفته در طی اجرای طرح بوده است.