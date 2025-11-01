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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

پایان عملیات لاینینگ تونل محور شهرکرد-فارسان-مسجدسلیمان

پایان عملیات لاینینگ تونل محور شهرکرد-فارسان-مسجدسلیمان

شهرکرد-سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات لاینینگ تونل یک هزار و ۵۵۰ متری محور شهرکرد-فارسان-مسجدسلیمان به پایان رسیده و عملاً بخش داخل تونل پروژه تکمیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات لاینینگ تونل یک هزار و ۵۵۰ متری محور شهرکرد-فارسان-مسجدسلیمان به پایان رسیده و با اتمام این عملیات، عملاً بخش داخل تونل پروژه تکمیل شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز پیمانکار بر ادامه عملیات اجرایی محور شامل احداث گالری ورودی و خروجی تونل قرار دارد.

سرپرست راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اعتبارات مناسبی به پروژه تزریق شده است، بیان داشت: پروژه با تمام توان در حال پیشرفت بوده و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن، محور یادشده تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6641125

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