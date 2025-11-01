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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۲۹

کریمی: وضعیت هوای آذربایجان غربی تا اواسط هفته پایدار می ماند

کریمی: وضعیت هوای آذربایجان غربی تا اواسط هفته پایدار می ماند

ارومیه - کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی گفت: از نظر دمایی تا اواسط هفته جاری تغییرات محسوسی نخواهیم داشت و وضعیت پایدار می ماند.

مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان، اظهار کرد: هفته جاری از نظر دمایی و بارش‌ها تغییرات محسوسی نخواهیم داشت و وضعیت تا اواسط هفته جاری پایدار خواهد بود.

وی پدیده غالب استان تا اواسط هفته جاری را وزش باد ملایم در بعد از ظهرها عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی الگوهای پیش یابی مجموع بارش، طی هفته آینده جو خشکی را در سطح استان آذربایجان غربی و اغلب نقاط کشور شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی آذربایجان غربی گفت: هفته جاری در صورت عدم تغییر الگوهای جوی، خبری از بارندگی در سطح استان نخواهد بود.

کد مطلب 6641129

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