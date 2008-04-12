به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد امانوئل سینیه و السا پاتاکی دیگر بازیگران "جالو" هستند و داستان درباره یک مامور پرواز است که برای پیدا کردن خواهرش که به دست قاتلی زنجیرهای معروف به "زرد" ربوده شده، با یک بازجو ایتالیایی همراه میشود.
واژه "جالو" به ایتالیایی به معنای "زرد" است و ضمنا برای اشاره به ژانر سینما و ادبیات عامهپسند و ترسناک ایتالیایی به کار میرود. آرجنتو ایتالیایی برای فیلمهای ترسناک مانند "ساسپیریا" 1977 و فیلم سال گذشته "مادر ترسها" شهرت دارد. "جالو" اولین تجربه همکاری برودی و فیلمساز 68 ساله است.
فیلمنامه را جیم آگنیو و شان کلر نوشتهاند و فیلمبرداری از 12 ماه مه در تورین آغاز و مراحل پس از تولید در لس آنجلس انجام میشود. برودی 34 ساله پارسال در فیلم "دارجلینگ لیمیتد" وس اندرسن نقشآفرینی کرد. "خط قرمز باریک"، "گلهای هریسن"، "دهکده"، "ژاکت"، "کینگ کنگ" و "هالیوودلند" از دیگر فیلمهای اوست.
سینیه سال 2007 فیلم "زنگ شیرجه و پروانه" را روی پرده داشت. پاتاکی اسپانیایی نیز اخیرا در فیلم "آستریکس و بازیهای المپیک" نقشآفرینی کرده است.
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