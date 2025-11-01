به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در همایش تحلیل از پرستاران با درود به روان پاک همه شهدای سلامت استان به ویژه پرستاران شهید با بیان اینکه پرستاران یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره سلامت جامعه هستند اظهار کرد: پرستاران سرمایه‌های اصلی حوزه درمان هستند و نه فقط در روزهای دشوار، بلکه در همه ایام، با تعهد و تلاش و با قلبی سرشار از مهر و رأفت، در خط مقدم خدمتگزاری ایفای نقش می‌کنند و تسلی‌بخش آلام دردمندان هستند.

وی افزود: سلامت جامعه یکی از مؤلفه‌های توسعه یافتگی است و امید به زندگی از شاخص‌های توسعه یافتگی به شمار می‌رود و در این میان، کوشش صبورانه و متعهدانه پرستاران برای بهبود کیفیت خدمات به بیماران، ستودنی و قابل ستایش است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: لازم است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف اطلاع‌رسانی، جامعه را از خدماتی که پرستاران به عنوان نگهبانان سلامت و امیدبخشی به نیازمندان و بیماران ارائه می‌کنند، آگاه کنیم و این امر، فقط در مناسبت‌های اینچنینی و محدود به روز پرستار نباشد.

زارع تصریح کرد: از اقدامات و تلاش‌های بی‌وقفه‌ای که پرستاران انجام می‌دهند، آگاه و به دغدغه‌های بحق شما واقف هستیم و مجدانه با بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های استانی و ملی، به‌دنبال رفع مشکلات‌تان هستیم و همواره از جایگاه رفیع شما دفاع می‌کنیم.

وی اضافه کرد: باید تحقق خواسته‌های پرستاران را پیگیری کنیم، چراکه از یکسو شما را انسان‌های شریفی می‌دانیم که نسبت به انجام وظایف خود متعهد هستید و از طرف دیگر، از خودگذشتگی پرستاران را پشتوانه اصلی استمرار خدمات درمانی به جامعه می‌دانیم و با جدیت و تمام توان، با شما همگام هستیم.

زارع یادآور شد: بر این باور هستم که در سایه انسجام، همدلی و وفاق می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم؛ همانگونه که همه مردم و از جمله جامعه زحمتکش پزشکی و پرستاری در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عرصه خدمت به بیماران و نیازمندان را خالی نکردند و با فداکاری همیشگی خود، ثابت کردند که پای مردم و کشور خود ایستاده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه حفظ سلامت مردم یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم است گفت: در این مسیر، با همراهی شما پرستاران می‌توانیم گام‌هایی استوار برای سلامت ایران و ایرانی و هم‌استانی‌هایمان برداریم تا کشورمان و بوشهر و مردمان آن سربلند و عزتمند باشند.