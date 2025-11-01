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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

خسروپناه: تحولات فناورانه بدون مبانی فلسفی، ناقص و ناپایدار خواهند بود

خسروپناه: تحولات فناورانه بدون مبانی فلسفی، ناقص و ناپایدار خواهند بود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:تحولات فناورانه بدون مبانی فلسفی، ناقص و ناپایدار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست مشترک با جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران حوزه فلسفه و فناوری، بر اهمیت بررسی و تبیین ابعاد فلسفی مرتبط با تحولات نوین در عرصه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه «تحولات علمی و فناورانه امروز بیش از هر زمان دیگر به تأملات عمیق و بنیادین فلسفی نیاز دارند»، اظهار کرد: در سطح ملی، حوزه‌های آموزش، پژوهش و حکمرانی باید با رویکردی فلسفی‌تر و مبتنی بر مبانی نظری روشن و دقیق‌تر سامان یابند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این شورا در حال تدوین سندی است که بتواند زمینه‌ساز توسعه‌ای هماهنگ و مبتنی بر مبانی فکری و فرهنگی اصیل در حوزه‌های نوپدید علم و فناوری باشد. در این مسیر، هرگونه بازنگری و اصلاح لازم نیز با هدف ارتقای کیفیت و کارآمدی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها در میان متخصصان این عرصه، گفت: اختلاف نظر در اولویت‌ها، از جمله میان تأکید بر «فلسفه هوش مصنوعی» یا «فلسفه الگوریتم‌ها در ارتباطات کوانتومی»، نشانه پویایی علمی است و می‌تواند در صورت مدیریت مناسب، به غنای مباحث منجر شود.

خسروپناه تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد ساختار رسمی جدید نیست، بلکه برداشتن گامی مؤثر برای طرح و تعمیق مباحث فلسفی در ارتباط با فناوری‌های نو است.

وی همچنین ضمن قدردانی از حضور اساتید دانشگاه و طلاب حوزه علمیه، تأکید کرد: تعامل میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی، به‌ویژه در حوزه‌های میان‌رشته‌ای مانند فلسفه علم و فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی ارزشمندی در تولید علم و اندیشه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار برگزاری همایشی تخصصی در یکی از دانشگاه‌ها با محوریت فلسفه و فناوری‌های نوین شد و افزود: این همایش می‌تواند فرصتی برای گسترش گفتمان علمی و همکاری میان اندیشمندان حوزه‌های فلسفه، علم و فناوری فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر مسئله فلسفی که بتواند به بهبود حکمرانی هوشمند یا توسعه علم و فناوری کمک کند، ارزش بررسی و پرداختن دارد. در جلسات آتی، موضوعات مطرح‌شده به‌صورت تخصصی‌تر بررسی خواهند شد تا مجموعه‌ای از مسائل بنیادین و کاربردی در این زمینه استخراج شود.

کد مطلب 6641217
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
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      حاج آقای نابغه: امروز دنیای تکنولوژی فلسفه را با علوم تجربی تعریف و در دسترس بشر قرار داده ولی مرتجعین تلاش دارند علوم تجربی را با فلسفه تعریف و در قالب توهم و تجسم و خیالی به صورت تئوریک و تفسیر به مصلحت شخصی خودشان تعریف نمایند.ولی امروز دنیا دنیای علوم تجربی و علوم کاربردی است.
      • IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
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        تکنیکی که بر مبنای علوم طبیعی بدون فلسفه باشد وارداتی است و بی بنیاد. تاریخ فلسفه مدرن به وضوح در ارتباط با پیشرفت های تکنولوژیک رخ داده و بی خبری گسترده از واقعیت های آن نشان دهنده فریب عمومی مندرج در فرهنگ مصرفی است. اگر نمی توانیم فلسفه را بفهمیم دست به طرف تکنیک هم نباید دراز کنیم که از اینجا رانده و از آنجا مانده می شویم. بلکه تمام فجایع ناشی از تورم سرسام آور به علت همین ضعف فلسفی به وجود آمده و شوربختانه مصداق جهل مرکب است.

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