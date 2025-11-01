بابایی: ۲۰ تا ۳۵ میلیون فقره املاک قولنامه ای در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر شنبه در همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحدهای ثبتی کشور در ساری، اعلام کرد: بر اساس الزامات برنامه هفتم پیشرفت، تمام املاک قولنامه‌ای باید ظرف دو سال آینده در سامانه ثبت قرار گرفته و دارای سند رسمی شوند.

به گفته وی، در حال حاضر بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که حجم آن فراتر از ظرفیت ۵۰۴ واحد ثبتی فعلی است و تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.

بابایی بیان کرد: با توجه به حجم گسترده تقاضا در حوزه املاک، دستورالعمل ایجاد کارگزاری‌های فنی و مهندسی به تصویب رسیده و اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود.

او افزود: این کارگزاری‌ها با همکاری نیروهای متخصص خارج از بدنه اداری و دفاتر اسناد رسمی، فرآیند ثبت و صدور سند را تسریع کرده و هزینه‌ها را کاهش خواهند داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و تأکید کرد: با اجرای این سامانه، کارکنان ادارات ثبتی نقش نظارتی خواهند داشت و انجام امور اجرایی به کارگزاری‌ها سپرده می‌شود.

به گفته بابایی، اجرای این طرح تحولی بنیادین در نظام ثبتی کشور به شمار می‌آید و پس از ۸۴ سال، سازمان ثبت شاهد نوسازی و تحول اساسی در حوزه املاک خواهد بود.