به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «قفس» به نویسندگی و کارگردانی بهنام شاملو، در موزه سینما (باغ فردوس) نمایش داده می شود.

«قفس» با روایتی زنانه، روان‌کاوانه و شخصی، داستان زنی را روایت می‌کند که در میانه فراموشی و هذیان، ناگهان با تصویری مدفون از گذشته‌اش روبه‌رو می‌شود؛ تصویری که سال‌ها در اعماق ذهنش سرکوب شده بود.

اردشیر سلیمانی، المیرا شجاعی، سهیل عطار، فاطمه طهماسبی، بهنام شاملو و گلشید مزینانی (بازیگر کودک) بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل «قفس» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: عرفان یوسفی، فیلمبردار: امیر لطفی، دستیاران فیلمبردار: علی درخشان‌زاده، محمد نوری، تصحیح رنگ و نور: مهران عشریه، مدیر برنامه‌ریزی: الهه برادران، دستیار اول کارگردان: مهران عشریه، دستیار کارگردان: امیرمحمد رحمتی، منشی صحنه: عسل باقری، مدیر صدابرداری: مهدی رنجبر، تدوین‌گران: علی یوسفی، مهران عشریه، طراح چهره‌پردازی: ندا نصرتی، طراحان صحنه و لباس: المیرا شجاعی، بهنام شاملو، دستیار صحنه و لباس: بهار قاسمی، مدیر روابط عمومی: آیدا اورنگ، طراح پوستر و تیزر: هستی عرش، علی فرد، تهیه‌کننده: بهنام شاملو.