  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

پایان فیلمبرداری «دم رفتن»

پایان فیلمبرداری «دم رفتن»

فیلمبرداری فیلم کوتاه «دم رفتن» به نویسندگی و کارگردانی حمید عبدالحسینی در تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «دم رفتن» به نویسندگی و کارگردانی حمید عبدالحسینی و تهیه کنندگی مشترک حمیدعبدالحسینی و مرتضی رفیعی شاکر در تهران به پایان رسید.

دراین فیلم کوتاه فاطمه مرادی، علی میرعلایی، آتوسا فخیم و فرزاد مومنی به ایفای نقش می پردازند.

«دم رفتن» در ادامه آثار حمید عبدالحسینی مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم کوتاه هم اکنون در مراحل فنی قرارگرفته تا بزودی جهت شرکت در محافل و جشنواره های داخلی و بین المللی آماده نمایش شود.

در خلاصه داستان «دم رفتن» آمده است: تو داری به خاطر خودش این کاررو می‌کنی!

کد مطلب 6654899
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه