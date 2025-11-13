پایان فیلمبرداری «دم رفتن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «دم رفتن» به نویسندگی و کارگردانی حمید عبدالحسینی و تهیه کنندگی مشترک حمیدعبدالحسینی و مرتضی رفیعی شاکر در تهران به پایان رسید.

دراین فیلم کوتاه فاطمه مرادی، علی میرعلایی، آتوسا فخیم و فرزاد مومنی به ایفای نقش می پردازند.

«دم رفتن» در ادامه آثار حمید عبدالحسینی مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم کوتاه هم اکنون در مراحل فنی قرارگرفته تا بزودی جهت شرکت در محافل و جشنواره های داخلی و بین المللی آماده نمایش شود.

در خلاصه داستان «دم رفتن» آمده است: تو داری به خاطر خودش این کاررو می‌کنی!