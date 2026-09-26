«مردی با قفس» مقابل دوربین رفت؛ فروپاشی در میان خشونت و گناه

به گزارش خبرگزاری مهر، «مردی با قفس» به کارگردانی سارا قلیزاده آققلعه و تهیهکنندگی سید رحمان محمدی در منطقه کردان استان البرز مقابل دوربین رفت. طرح و فیلمنامه اولیه این فیلم کوتاه توسط سارا قلیزادهآققلعه نوشته شده و بازنویسی آن توسط سیدرحمان محمدی و سارا قلیزاده آققلعه انجام شده است.
فیلمبرداری این فیلم را آرش سیفی بر عهده دارد.
در «مردی با قفس» علیرضا استادی، سیدرحمان محمدی، امیر خانزاده، سارا قلیزادهآققلعه، فرزاد پیرهادی و بازیگران کودک؛ کسری روستایی و ستیا ساداتحائری ایفای نقش میکنند.
دیگر عوامل فیلم عبارتند از صدابردار: جابر انصاریان، طراح چهرپردازی و صحنه و لباس: سارا قلیزادهآققلعه، مجری گریم: مهیا اکبری، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه: امیر خانزاده، مدیر صحنه: امیرحسین کهریزی، برنامهریز : فرزاد پیرهادی، دستیار کارگردان: رامتین سلیمانی، منشی صحنه: حمزه ظفری.
این فیلم، تازهترین کارگردانی سارا قلیزاده بعد از فیلمهای «انار»، «دوبه یک» و «یک احمقانه ساده» است. سارا قلیزاده زیر نظر بلاتار در آکادمی film.factori در سارایوو در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ آموزش فیلمسازی دیده است.
در خلاصه این فیلم آمده است: مردی که پس از قتل همکارش درگیر جستوجوی گذشته و کابوسهایش شده است، در میان خشونت، گناه و خاطراتی که رهایش نمیکنند، به مرز فروپاشی میرسد؛ جایی که تنها راه رهاییاش مواجهه با حقیقتی است که سالها از آن گریخته است.
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