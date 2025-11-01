کشف ۱۰۰ تن سنگ سلستین غیر مجاز در شاهرود؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه مأموران انتظامی متوجه وجود انبار مشکوک در اطراف شاهرود شدند، ابراز داشت: مأموران کلانتری ۱۳ البرز مسئول رسیدگی پرونده شدند.

وی با بیان اینکه به این انبار رفت و آمد مشکوک می‌شد، افزود: با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی پلیس انبار فوق تحت نظر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه با اقدام به موقع پلیس راز این انبار آشکار شد، ابراز داشت: ۱۰۰ تن سنگ سلستین در این انبار کشف شد.

شائینی با بیان اینکه محموله فوق فاقد مجوز و به صورت غیر مجاز بود، تصریح کرد: یک متهم دستگیر و به مراجع قضائی شاهرود معرفی شد.